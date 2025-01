Salud: Atendiendo la catástrofe

Médicos, pacientes y familiares de enfermos no mienten al decir que el desabasto de medicamentos e insumos en hospitales públicos del país llegó a un límite insostenible. En el sexenio que concluyó, se reportaron 82 millones de recetas médicas sin surtir o surtidas parcialmente. Incluso, seguidores acérrimos de la 4T han manifestado en redes su preocupación y han pedido ayuda para que se atienda el problema, que fue creado por el propio gobierno por medio de decisiones tomadas visceralmente y experimentando soluciones que más bien fueron ocurrencias. El discurso de tener un sistema de salud como el Dinamarca resultó demagógico y negligente.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que poner manos a la obra para atender otra bomba de tiempo heredada. El gobierno realizó a través de la Secretaría de Salud la evaluación de las necesidades para atender a los pacientes y se identificó la demanda de 4 mil 982 millones de piezas (medicinas), es decir un abasto recurrente para 2025 y 2026 a un precio histórico de 378 mil millones de pesos.

Para este proceso de licitación de medicamentos se tuvieron negociaciones con distintos laboratorios nacionales e internacionales, donde se obtuvieron ofertas para el 97.6 por ciento de las piezas solicitadas. El pasado 13 y 14 de enero se llevó a cabo el fallo de la primera licitación pública donde se adjudicaron 3 mil 649 millones de piezas; es decir el 73 por ciento de medicamentos solicitados.

El proceso no terminó ahí: el 24.4 por ciento de medicinas no se adjudicaron debido a fallas administrativas donde faltó hacer correcciones documentales o técnicas por parte de los proveedores. Estas claves faltantes se van a adjudicar del próximo 27 al 29 de enero. Este espacio de tiempo para corregir ha sido un cambio en la política de salud que no ocurría anteriormente.

A diferencia de lo que se hizo en el sexenio pasado, se está dando la oportunidad a los laboratorios de colocar el mejor precio sin tener que salir a hacer compras directas a precios más altos o consiguiendo medicamentos sin registros sanitarios de países como la India y China.

Para representantes del sector, como la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) que lleva Juan de Villafranca, lo más importante es una planificación adecuada para evitar compras fragmentadas y costosas, además de destacar que la digitalización podría mejorar significativamente la entrega y distribución de medicamentos. En la misma línea están otras asociaciones como la Canifarma y la AMIIF. Reconocen el trabajo del secretario Kersenobich y del subsecretario Eduardo Clark.

Este nuevo modelo de compra de medicamentos va a funcionar siempre y cuando sea un proceso organizado y planeado para garantizar el abasto eficiente de medicamentos para los pacientes, que son lo más importante. Ningún programa social dispersa suficientes recursos para que las personas, ya en situación vulnerable, puedan pagar sus medicinas.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP

MAAZ