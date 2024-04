Mayo llegará con un día de descanso obligatorio, ¿para quienes aplica?

Debido a que el mes de mayo se está atravesando peligrosamente, debes saber que el quinto mes del 2024 llegará con un día de descanso obligatorio, por lo que en esta nota te diremos para quienes aplicará este día de asueto, además, te brindaremos información adicional referente a esta fecha que te será de mucha utilidad.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, con el mes de mayo llegará el cuarto día como descanso obligatorio del 2024, el cual, se realizará el próximo miércoles 1 de mayo en conmemoración del Día Internacional del Trabajo y dicho día de asueto aplicará para todos los trabajadores sin excepciones, así como para alumnos de cualquier nivel educativo.

El 1 de mayo es un día de descanso obligatorio a nivel mundial. Foto: Especial

Cabe mencionar que, al ser una conmemoración que se realiza a nivel mundial, el 1 de mayo no se recorre al lunes anterior como ocurre en otras fechas para generar fines de semana largos, sin embargo, con el Día del Trabajo no sucede así y se respeta el día en el que cae, no obstante, de igual manera, todos y todas las trabajadoras obtendrán un día de descanso extra en miércoles.

¿Qué pasa si te toca trabajar el próximo 1 de mayo?

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, los empleadores y trabajadores deben acordar con anticipación el número de personal que debe ofrecer sus servicios en un día feriado, además, señalan que, las personas que trabajan en un día considerado como descanso obligatorio, en este caso el 1 de mayo, deberán de recibir, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, cobrarán un salario triple.

Cabe mencionar que, en caso de que el día de descanso obligatorio sea en domingo, los empleados que acudan a laborar también tendrán que recibir el pago de la prima dominical, sin embargo, para el 1 de mayo no aplicará esta medida debido a que será miércoles, por lo que el pago solo será triple.

Las personas que trabajen en un día feriado podrán cobrar un salario triple. Foto: Cuartoscuro

Abril cerrará con un fin de semana largo para estudiantes de educación básica

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2023-2024 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo viernes 26 de abril los alumnos no asistirán a los planteles debido a que se realizará el Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, quienes sí deberán asistir a las escuelas.

Cabe mencionar que, con este día de descanso, los alumnos de educación básica podrán tener un fin de semana largo pues en adición al 26 de abril el 27 y el 28 coincidirán con los días de descanso habituales.