IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán utilidades en el pago de mayo?

Durante los últimos días, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se han cuestionado de forma recurrente si durante el pago de mayo también podrán cobrar algún monto por concepto del reparto de utilidades y por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto, además, te brindaremos información referente al funcionamiento de las pensiones que te puede resultar de mucha utilidad.

El reparto de utilidades un derecho establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en él se especifica que toda la población trabajadora que proporciona un trabajo subordinado a una persona física y moral a cambio de un salario puede obtener parte de las ganancias obtenidas por su patrón, siempre y cuando estás se generen.

Es importante señalar que existen distintas condicionantes para el reparto de utilidades, la primera de ellas es que el trabajador o trabajadora debió haber laborado como mínimo 60 días durante el ejercicio donde se generaron las ganancias en cuestión, además, señala que en el reparto de esta prestación solo pueden participar los trabajadores de una empresa y se establece que quienes están excluidos de esta prestación son directores, administradores, gerentes generales, socios y accionistas.

¿Qué pensionados recibirán utilidades en el pago de mayo?

De acuerdo con lo estipulado en las leyes mexicanas, ningún pensionado o jubilado afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene derecho a recibir utilidades pues al momento de causar baja de la empresa donde laboraban pierden este derecho, así como la empresa ya no tiene la obligación de otorgar este dinero al trabajador pues este ya no labora para ella, por lo que ya no colabora para generar las ganancias que se repartirán entre los trabajadores.

IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo pagan las pensiones de mayo?

Según se indica en el calendario oficial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) será el lunes 29 de abril cuando se realice el depósito correspondiente a mayo para sus pensionados y jubilados, mientras que los trabajadores retirados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán que esperar un poco más pues será hasta el jueves 2 de mayo cuando puedan disponer de sus recursos.

Es importante reiterar que durante el pago correspondiente a mayo, los trabajadores retirados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no recibirán ninguna prestación adicional, por lo que solo cobrarán el monto equivalente a su pensión mensual, el cual, se determina dependiendo de la situación individual de cada trabajador al momento de jubilarse.