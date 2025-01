¿Cuánto tengo que ganar para entrar en el programa de Conavi de casas de 700,000 pesos?

Si uno de tus propósitos financieros este 2025 es tener una casa propia, pero eres una persona que no cuenta con Infonavit o de bajos ingresos, eso ya no será un problema, pues uno de los objetivos principales del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum es el desarrollo de vivienda para no derechohabientes. La construcción de estas iniciará en febrero de este 2025 y se construirán 50 mil en varias zonas el país.

La incorporación al programa es totalmente gratuita y se realiza mediante el censo casa por casa en zonas con más necesidad pues el objetivo es favorecer a quienes más lo necesitan como son:

Mujeres

Jefas de familia

Jóvenes

Población indígena

Adultos Mayores

Ante el interés de la gente por este programa social, la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, advirtió a la población para que no se deje engañar ya que han identificado a personas que están difundiendo el rumor de que a cambio de recurso se les podrá incorporar al Programa Nacional de Vivienda; lo cual, puntualizó, es totalmente falso.

En 2025, Conavi construirá más de 55 mil viviendas para no derechohabientes: cuenta con 62 predios asignados a Organismos Ejecutores de Obra en 29 estados del país.

¿Cuánto tengo que ganar para poder acceder al programa de vivienda de la Conavi?

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, del pasado 8 de enero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que las 500 mil viviendas que construirá Conavi beneficiarán a personas no derechohabientes que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Hay que recordar que a partir del 1 de enero de 2025 entró en vigor en el país el nuevo incremento del 20% al salario mínimo, con lo cual se pagarán 278.80 pesos diarios, por lo que estas viviendas que construirá la Conavi se distribuirán entre personas que ganen entre:

8,364 y 16,728 pesos al mes, cantidades equivalentes a uno y dos salarios mínimos vigentes este 2025

Para ello la Secretaría del Bienestar realiza un censo casa por casa, en zonas con mayor demanda de vivienda, para ubicar a beneficiarios del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar y posteriormente se abrirá un espacio para la inscripción de quienes por alguna circunstancia no sean censados.

