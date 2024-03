Claudia no sabía de la falla en Plateros-Mixcoac, ahora tendrá que reducir al 30 por ciento el precio de sus viviendas

Investigadores de la UNAM hallaron un fenómeno que pone en jaque el bienestar de cientos de ciudadanos en la zona de Plateros- Mixcoac: existe una falla geológica que causa la frecuencia de microsismos, cuya longitud recorre desde la alcaldía Álvaro Obregón, hasta la Benito Juárez. La alarma entre los capitalinos no se ha hecho esperar y sus movilizaciones en la vía pública les han permitido contactarse con personal de Protección Civil para empezar a aterrizar las medidas que se pueden tomar.

Sin embargo, los riesgos de los microsismo continúan latentes y la estabilidad de las viviendas se ha posicionado como el aspecto más preocupante ante la alta incidencia de los movimientos telúricos. Ante el urgente escenario, han surgido más complejidades que complican el bienestar de los residentes.

Claudia, asesora inmobiliaria de la CDMX, no tenía conocimiento de la Falla Plateros-Mixcoac, hasta que fue entrevistada por El Heraldo de México sobre las consecuencias que este fenómeno conlleva y cuál es su percepción sobre el comportamiento del mercado inmobiliario en la zona.

"Yo no sabía nada de la falla que me comentaste. Me alertaste cuando me escribiste, porque yo ahí tengo propiedades en renta, entonces me di a la tarea de revisar. Efectivamente esta situación cambia el panorama de la venta, hay que considerar esa situación, independientemente de que las propiedades no están donde pasa la grieta, es una zona que está muy cercana". lamentó Claudia.



Agregó que es común que los propietarios escondan detalles para su conveniencia, sin embargo, "tarde o temprano sale a la luz". Explicó que el 80 por ciento de los compradores de las propiedades suelen ser de la zona, mientras que el resto llegará por cuestiones laborales o escolares, entre otros factores.

Pese a que recientemente acudió a sus propiedades para asegurarse que estén en excelentes condiciones, la cercanía de la grieta la obliga a reducir el precio. Un factor adicional a considerar es su ética como profesionista, pues aseguró que no está dispuesta a arriesgar a la gente con el objetivo de beneficiarse económicamente.

"Si rentan no tienen la necesidad de quedarse. Yo no me voy a esperar a que vengan las autoridades y me ayuden, tu seguridad depende de ti", advirtió.

La licenciada Claudia Vázquez, quien trabaja en la Inmobiliaria Viatérrea tiene un hijo que radica en la zona de Mixcoac. Inicialmente, creía que los constante microsismos que experimentaba su hijo sucedían en gran parte de la capital, pero no fue hasta que investigó más a fondo que descubrió que estaba en un profundo dilema.

Autoridades de la CDMX apoyarán a las familias afectadas por los microsismos con hasta 220 mil pesos

Gracias a que los capitalinos afectados por la Falla Plateros-Mixcoac decidieron alzar la voz y exigirle a las autoridades que se tomen cartas en el asunto cuanto antes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se reunió con las 180 familias afectadas para abordar las prevenciones que se deberán adoptar.

Los microsismos han causado graves daños de infraestructura en las viviendas de Plateros-Mixcoac

La dependencia informó que se han identificado 26 viviendas riesgo, 20 en riesgo medio y un total de 6 en alto riesgo. Ante las afectaciones, el Instituto de Vivienda (Invi) dará prestamos de hasta 220 mil pesos, con plazos de 30 años y sin ninguna tasa de interés. La titular de la SGIRP, Myriam Urzúa, señaló que cada uno de los 16 departamentos pueden acceder al préstamo y se adaptarán a las necesidades de cada familia.

La reunión con las autoridades no descartó la posibilidad de evacuar alguna de las viviendas ante los peligros que se podrían presentar, con especial atención a aquellas que tengan daños estructurales en lozas o columnas.

¿Cómo identificó la UNAM la Falla Plateros-Mixcoac?

Ante los 23 sismos registrados de diciembre de 2023 a enero de 2024, investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM se dispusieron a investigar cuáles eran las detonantes de esta particular cantidad de siniestros. A través de la colocación de 15 estaciones de registro con sensores que monitorean la aceleración y velocidad de los sismos, buscan comprender con mayor detalle el fenómeno que aqueja a cientos de familias. Los trabajos son coordinados entre la Ingeniería Sismológica y la Unidad de Instrumentación Sísmica del II.

