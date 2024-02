Entre la incertidumbre y el miedo: vecinos de Mixcoac temen la caída de sus casas por microsismos

No pasan más de dos semanas sin que Josefina Ayala reacomode los muebles de su departamento. Mueve estantes, espejos y limpia el polvo que se acumula. Así, desde hace unos meses que tuvo que desalojar su vivienda. Ella tiene 72 años y su patrimonio en el número 34 de la calle Los Echave, en la colonia Mixcoac, fue declarado como inhabitable tras 38 microsismos que han sacudido a la Ciudad de México entre diciembre del año pasado y lo que va de febrero de 2024.

La señora Jose, como también la conocen, cuenta que en su edificio existen 16 departamentos, de los cuales 4 han sido afectados por los movimientos telúricos provenientes de la denominada, ahora por especialistas de la UNAM: Falla Mixcoac-Plateros. Hoy, en medio del ambiente de incertidumbre, las demandas de los habitantes capitalinos es recibir un asesoramiento por parte de Protección Civil en situaciones de peligro y alternativas de vivienda.

El edificio de Los Echave 34 y los severos daños que presenta en la estructura

Foto: Alfonso Sotelo / Heraldo Digital

"Si estoy pensando en moverme, pero las rentas en el área son demasiado caras. Es triste tener que abandonar el sitio en donde has vivido por más de 50 años. Lo que pedimos es que no nos dejen solos, que las autoridades nos orienten y brinden una solución ante el riesgo que existe", comparte Josefina en entrevista con El Heraldo Digital

Josefina Ayala vive temporalmente en la zona de Plateros junto a su hermana ya que su departamento en Mixcoac fue declarado inhabitable

Foto: Alfonso Sotelo / Heraldo Digital

Tener que desalojar su vivienda de años, por riesgo de derrumbe, es lo que también tuvo que hacer Margarita Benítez, de 70 años, quien habita un departamento en el número 21 de la calle Campana perteneciente a la colonia Insurgentes-Mixcoac. En dicho inmueble fueron dañadas al menos dos torres con aproximadamente 6 departamentos cada una.

A Margarita, quien originalmente vivía en el departamento 13, la reubicaron en otra vivienda del mismo recinto. Pero el riesgo continúa. Únicamente Protección Civil ha realizado los dictámenes correspondientes y los mismos propietarios del edificio han colocado cimbras de madera, una estructura auxiliar que sirve para sostener provisionalmente el peso de las torres dañadas.

Torre dañada en el número 21 de la calle Campana en Insurgentes-Mixcoac

Foto: Alfonso Sotelo / Heraldo Digital

"Yo llevo 47 años aquí y no pienso irme, aquí hice toda mi vida, si me va a tocar me va a tocar, viva aquí o en la Torre Latino", dice Margarita en entrevista con El Heraldo Digital