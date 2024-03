José Luis asaltó una combi y mató a 2 pasajeros, ahora cumple sentencia vitalicia: "por estar en el cotorreo"

Tras asaltar una combi y matar a dos pasajeros que viajaban en la unidad en la autopista México-Puebla, José Luis se encuentra recluido en un Centro Penitenciario, cumpliendo una cadena vitalicia. El hombre, originario de la Ciudad de México, detalló - en entrevista con la activista Saskia Niño de Rivera - cómo fue que un asalto, en el transporte público del Estado de México, lo privó de su libertad y le dejó secuelas permanentes.

¿Cuándo fue el asalto?

Los hechos violentos ocurrieron el 19 de marzo de 2022, cuando José Luis y otras dos personas abordaron una combi en la autopista México -Puebla en la colonia Ampliación Los Reyes en el Estado de México. Dentro de la vagoneta, el joven de 22 años y sus acompañantes protagonizaron un violento asalto que se volvió viral en redes sociales, como los videos de asaltos en combi. Solo que en esta ocasión, los pasajeros se enfrentaron a los asaltantes, dejando como saldo tres personas fallecidas, de las cuales dos eran pasajeros de la combi y uno de los ladrones.

El asalto se volvió viral en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

Asaltan combi y disparan a los pasajeros

Según el propio testimonio de José Luis, al momento de los hechos el ya tenía un trabajo, pero sus amigos lo invitaron a participar en el asalto, por lo que abordó la combi junto con ellos: "yo ya estaba trabajando bien, pero por estar en el cotorreo con mis amigos caí aquí", dijo. Añadió que durante el asalto no contaban con que los pasajeros intentarían enfrentarlos y los golpearon.

Aunque José Luis aseguró que no recuerda lo que sucedió dentro de la vagoneta, comentó que él hirió a un pasajero en medio del forcejeo, quien perdió la vida de forma inmediata. Otra persona que intentó enfrentar al asaltante, también terminó con una bala en la boca.

El hombre quedó detenido tras saltar de la vagoneta. Foto: FGJ.

José Luis también recordó que luego de disparar su arma, los tres delincuentes saltaron de la combi, pero uno de ellos murió por la caída, mientras que él recibió un fuerte impacto en la cabeza, ya que se golpeó contra el muro de contención: "ahí quedé inconsciente y desperté en el hospital, yo no sabía por qué estaba", dijo el asaltante a la activista. Añadió que los médicos esperaban lo peor, debido al severo daño que había sufrido en el cerebro.

Asaltante golpeado en combi no recuerda lo qué pasó

"Un comandante me platicó y sacó su celular, me enseñó el video y dije '¿a poco todo eso hice?' (...) tengo hemorragia en el cerebro, moretón en el tallo de cerebro, mi vómito se quedó en mis pulmones, inflamación de mi cerebro. Cualquier cosa que me dé un golpe en el cerebro podría terminar peor", explicó José Luis al hablar sobre las secuelas que le quedaron tras el violento asalto que protagonizó.

José Luis cumple una sentencia vitalicia. Foto: Penitencia.

También comentó que no tiene recuerdos sobre lo que les hizo a los pasajeros que asesinó en la combi, pero dijo que creía que había accionado el arma por miedo y la adrenalina del momento: "no tenía la intención de dispararle a una persona así de frente (...) de llegar a dispararle a alguien y matarlo, pues no". De igual manera, compartió que uno de sus cómplices murió tras el asalto, ya que al saltar de la vagoneta quedó desmembrado: "lo aplastaron, pasaron varios carros encima de él"; mientras que el otro sujeto escapó, pero fue capturado días más tarde y actualmente cumple una sentencia de 40 años en prisión.

José Luis sentenció que la pena vitalicia no solo lo ha afectado a él, sino que también sus familiares han tenido que enfrentar los malos comentarios de vecinos, ya que su caso se hizo viral, además sus seres queridos han sentido su ausencia: "no nada más yo estoy pagando el encierro, sino que mi familia también. Luego habló con mi abuelita y se pone a llorar y le digo 'échale muchas ganas, tu tienes que estar bien (...) tengo un niño pequeño, va a cumplir dos años'", dijo.