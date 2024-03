Valiente policía se enfrenta contra dos ladrones y frustra asalto en una gasolinera de Edomex: VIDEO

En el Estado de México, un policía enfrentó a dos ladrones que pretendían quedarse con la ganancia del día de la despachadora de una gasolinera. Lo que no esperaban es que además de la pronta acción del guardia de seguridad, la víctima no se dejó intimidar y los demás clientes se unirían también a la detención.

Las acciones quedaron grabadas en una de las cámaras de seguridad del inmueble ubicado en Teoloyucan y fueron difundidas a través de las redes sociales por diversas cuentas de Twitter que ya tienen decenas de comentarios, donde principalmente aplauden la valentía de todos los involucrados en el aseguramiento de los ladrones.

Detienen a dos sujetos en Edomex durante un robo a una Gasolinera y acaban golpeados

En el video se puede ver el momento en que llegan dos personas a una gasolinera, ambas abordo de una moto, pero sin equipo de seguridad como el casco. Empiezan a decirle cosas a la despachadora, quien se resiste de entregarles varias cosas hasta el momento en que aparece otro señor.

Se trata de un policía, quien apunta con su arma a los dos asaltantes y no se deja intimidar por la desventaja. En ningún momento los involucrados responden con otra arma de fuego, pero sí intentaron huir arrancando su moto, lo que no pudo concretarse porque la víctima comenzó a rociarlos con gasolina.

En un momento se caen de la moto y el policía aprovechó para dominarlos, los puso de rodillas para que no huyeran, y entonces llegaron los refuerzos. Un hombre que pasaba por ahí fue quien sometió al conductor de la moto, mientras el guardia hizo lo propio con el otro sujeto. Se juntaron varios más y los golpearon durante algunos minutos a manera de justicia por mano propia.

¿Cuál es la pena por un asalto en el que detienen a personas infraganti?

En el título vigésimo segundo de delitos en contra de las personas en su patrimonio, capítulo 1 sobre robo, se indica que comete este delito quien "se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley".

Sobre el caso de la gasolinera, se indica en la Ley que un robo comienza cuando una persona se apodera de otra cosa que no le pertenece, sin importar que la abandone o se desapodere. Y en el caso de que el valor de lo robado no sea mayor a 100 veces el salario, la pena será de 2 años de cárcel; si pasa de 100, pero no de 500 veces el salario, será de 2 a 4 años; cuando exceda los 500 salarios, entonces será de 4 a 10 años de prisión.

Sin embargo, cuando después de un robo no sea posible sacar el valor intrínseco del objeto, entonces la pena podría ir desde los 3 años de cárcel y hasta los 5 años encerrado, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 371.

En este sentido, también se indica que a las personas que comercialicen con los objetos robados cuyo valor sea superior a 500 veces el salario, tendrá una pena de 6 a 13 años de prisión y de 100 a mil días de multa. Lo mismo a la persona que posea, enajene, trafique los objetos robados aunque no hayan participado en el robo, y a quienes lo compren, adquieran o reciban. La pena es de 3 a 10 años de cárcel.