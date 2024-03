VIDEO: mujer policía golpea y mata a ladrón que pretendía someterla; otro logra huir

Dos hombres “cazaron” a una mujer que esperaba la llegada de un autobús del transporte público en la ciudad de Villa Madero en la provincia de Buenos Aires, Argentina. El par de asaltantes fingieron ser otros pasajeros y luego de ver que la víctima pagaba su pasaje en una máquina, se prepararon para someterla cuando estuviera de espaldas.

Una de las cámaras de seguridad de la parada de autobús grabó el momento cuando uno de los hombre tomó del cuello y por detrás a la mujer mientras que un segundo cómplice llegó para también someterla, pese a ello, la mujer trató de defenderse y evitar que se llevaran sus pertenencias, entre ellas su bolso donde tenía su teléfono celular.

La mujer asaltada resultó ser una policía. Foto: Captura de pantalla

Así logró detener la mujer policía a uno de los ladrones

Para amagar a la víctima, uno de los ladrones utilizó una pistola réplica para tratar de asustar a la mujer. Tras el fuerte forcejeo entre los dos asaltantes y la oficial de policía, los atacantes salieron huyendo de la escena del hurto ante la mirada de algunos testigos que solo miraron el atraco.

Cuando los agresores se marcharon, de inmediato la mujer se levantó y sacó su arma de cargo que llevaba aunque estaba vestida como civil. Entonces corrió en dirección a donde escapaban los ladrones y comenzó a disparar con su pistola para detenerlos, en respuesta a que uno de ellos la apuntó con el arma con la que la amagaron.

La policía logró impactar a uno de los dos delincuentes que cayó herido en la calle, donde debido a la gravedad de la herida, murió en el lugar, mientras que su cómplice logró huir. Una mujer que fue testigo del asalto relató para TN:

“Justo estaba atendiendo a un señor, cuando me quise asomar, el muchacho me dijo: ´No te metas porque te voy a disparar´. Quedé pasmada y no me metí”, afirmó la testigo. El asaltante que falleció fue identificado como Juan Román Maciel de 25 años de edad, quien tenía antecedentes penales por drogas.

La ministra de Seguridad de Argentina defendió a la policía. Foto: X

La policía fue detenida de manera preventiva para deslindar responsabilidades en un acto que fue en legítima defensa, ante ello, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó en exTwitter: “La oficial de la PFA Yanina Marotte usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente”.