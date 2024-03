Un joven de 21 años de edad asesinó a su vecina de 72 luego de asaltarla cuando ingresó a su casa en compañía de otro cómplice, según aseguró el padre del presunto criminal, quien defendió a su hijo tras entregarlo con la policía para evitar que lo que maten pese a haber cometido el homicidio de la mujer que fue encontrada con signos de violencia en su cuerpo.

Gustavo Molina, el padre de Yonatan Molina, está seguro que su hijo no fue el autor material del robo y el homicidio de la mujer provecta. “Estuvo con otro más. Un vecino lo vio a la tarde con otro pibe que no conoce. Yo no creo que haya sido él porque vino sin manchas de sangre, nada”, afirmó en entrevista para TN.

Gustavo Molina entregó a su hijo con la policía. Foto: TN

La mujer de 72 años tenía signos de violencia

Teresa Pepa estaba en su hogar en la ciudad de Quilmes en Argentina. Era la noche del domingo cuando Yonatan y su presunto compañero ingresaron a la casa para someter y robar a la mujer. Para ello la amarraron con cables, para que una vez que fue agredida, la asesinaran tras apuñalarla en cuatro ocasiones.

Ese mismo día, la tía de Yonatan lo vio cuando llegó a la villa donde vive, el chico llevaba un televisor nuevo, además de varios objetos que se robó de la casa de Teresa Pepa; sin embargo, el presunto homicida no se quedó en su hogar, una práctica que hacía seguido, indicó su papá.

“Yo lo iba a buscar a la villa y él se volvía a ir. Consume marihuana y pastillas”, señaló Gustavo Molina, quien entre lágrimas contó que quedó impactado al saber sobre el presunto asesinato que cometió Yonatan: “Cuando escuché lo que pasó me quería morir. No lo podía creer. Querían que yo vaya a ver el cuerpo, pero yo estaba muy shockeado, pensé que pudo haber sido mi hijo”.

El joven de 21 años entró presuntamente con otro cómplice a la casa de la víctima. Foto: TN

“Le dije que dijera la verdad”: papá del asaltante

Sin embargo, Yonatan regresó a la casa de su padre. Gustavo Molina comprobó la posible participación de su hijo en el asalto. Al contar que la mujer fue encontrada muerta, Yonatan quedó en shock. La policía llegó a la casa para arrestar al joven quien comenzará un proceso por su vinculación con el homicidio de su vecina.

“En la comisaría lo abracé, le dije que lo quería y que dijera la verdad”: Gustavo Molina.

Al no contestar las llamadas telefónicas, la familia de Teresa Pepa se preocupó y acudió a su domicilio para comprobar que todo marchara bien. Uno de sus hijos encontró el cuerpo de su madre quien era una persona muy conocida en el barrio ya que llevaba 40 años de su vida viviendo ahí.