AMLO quiere pensión mensual para adultos mayores

Tecámac, Estado de México.- El presidente López Obrador adelantó que se trabaja en un acuerdo para que el próximo año (que hay elecciones), la pensión para adultos mayores se pague de forma mensual y se analiza que incluso sea quincenal. “Entonces, ya estamos buscando un acuerdo para que no se entregue bimestral, es decir, que no sea cada dos meses, sino que sea mensual la entrega. La misma cantidad, pero mensual. Y si podemos, quincenal, porque ya se tienen los bancos del Bienestar”, apuntó en el Parque Ecológico y Deportivo “Sierra Hermosa”.

Actualmente el pago mensual de la pensión para adultos mayores es de 4 mil 800 pesos y con el aumento del 25% el próximo año será de 6 mil pesos. Lopez Obrador afirmó que las becas para estudiantes de preescolar primaria, secundaria, preparatoria y universidad tendrán un aumento.

Acompañado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, también hizo un llamado a los empresarios para que durante la negociación del aumento del salario mínimo se llegue a una propuesta considerable el próximo año. Confió en que se llegue a un acuerdo entre el sector obrero, empresarial y el gobierno.

El presidente López Obrador fue recibido entre porras y vivas e incluso, cuando señaló que esta por cumplir su ciclo, los asistentes comenzaron a gritar “¡Reelección, releección!”.

AMLO fue acompañado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez

FOTO: Noemí Gutiérrez

“Yo no puedo continuar porque, primero, soy partidario de la no reelección, soy maderista, su frase de efectivo, no reelección. Y el objetivo, no reelección. Segundo, que es importante, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Ya cierro mi ciclo, ya cumplí muchos años, décadas de lucha desde abajo y ya vienen otras, otros a conducir el movimiento en beneficio de nuestro pueblo”, afirmó.

Adelantó que se están ampliando las bodegas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. “Ya está prácticamente saturado el aeropuerto con aviones de carga aquí. Y esto va a significar que se instalen empresas y va a significar empleo, va a significar trabajo. Por eso es muy importante el que estemos aquí, agradecerle también a los ejidatarios de Tecámac, agradecerles a los que nos permitieron tener terrenos para poder avanzar en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles”, apuntó.

En su mensaje de bienvenida, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) destacó el respaldo de la población al presidente López Obrador y la transformación.

“Amor con amor se paga… Y vea, presidente, todo lo que usted ha sembrado en este pueblo”

AMLO recibió el cariño de la gente de Tecámac

FOTO: Noemí Gutiérrez

Manifestó que la 4T va más allá de un beneficio propio o político. “Me siento muy agradecida y aprovecho para decirles que agradezco mucho al presidente de la República por mirar a los mexiquenses. Muchas gracias, señor presidente. Y agradezco el esfuerzo que hace porque se ha concentrado nuestro presidente en grandes programas con alto impacto. Esta poderosa visión ya ha traído beneficios a millones de mexicanos y muy especialmente mexiquenses”, manifestó.

Dijo que el propósito es que se profundice el bienestar en el Estado de México para que la población tenga una vida más justa y más digna. Adela di que se basificara a 600 maestros y se trabaja hacerlo con 3 mil más.

“Vamos bien, vamos a ir súper requete bien y es gracias a nuestro querido presidente”

SIGUE LEYENDO:

AMLO defiende a Ana Guevara: "No creo que haya actuado mal"

Morena define a sus mejores perfiles para las encuestas en el país, conoce a los aspirantes estado por estado