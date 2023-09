AMLO se lanza contra legisladores de EU, tras el freno al apoyo para programas sociales en México

“Nosotros no les estamos pidiendo nada”, contestó este viernes el presidente López Obrador a los legisladores republicanos de la Cámara Baja de Estados Unidos, que aprobaron frenar 60 millones de dólares para programas de ayuda a México, en represalia de que, a su criterio, el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para combatir el tráfico de fentanilo a ese país.

Desde el atril de Palacio Nacional en la mañanera, López Obrador atribuyó dicha acción al tiempo electoral en EU. Recomendó a los republicanos que "en vez de hacer politiquería, aprueben un plan de apoyo al bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe" para evitar la migración y como segunda acción garanticen a sus jóvenes educación, trabajo y amor para evitar que 100 mil mueran al año por consumo de fentanilo.

“¿Saben cuánto destinamos nosotros para apoyar a países de Centroamérica y El Caribe, cuánto es la cooperación de México a esos países? 150 millones de dólares. Y hacen todo un escándalo porque no nos van a dar a nosotros 50 millones de dólares. Nosotros no les estamos pidiendo nada. Pura politiquería”, dijo.

Incluso, el mandatario federal ironizó señalando que a su gobierno le preocupa cómo le hará para reponer esos recursos.

“Vamos a ver cómo le hacemos para conseguir los recursos, porque no vamos a tener ni para pagar la nómina (risas), porque no nos van a dar 50 millones de dólares. No, es que de veras se pasan”