AMLO defiende a Ana Guevara: "No creo que haya actuado mal"

“Yo apoyo a Ana Guevara”, dijo tajante el presidente López Obrador en respaldo de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, por las denuncias en su contra, presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En la mañanera de este viernes en Palacio Nacional, la prensa cuestionó al mandatario federal si la exvelocista debe seguir en el cargo, pese a las denuncias que presentó la Auditoría por irregularidades detectas en la Cuenta Pública 2020. Contestó que “no se trata de denunciar por denunciar”, sino que se tienen que presentar pruebas. Y si existen, aclaró, se deben fincar responsabilidades.

“Acerca de la participación o la dirección de Ana Guevara en el deporte, ella va continuar como la coordinadora”

Insistió en que no existe ninguna prueba en su contra. “Es que hay muchas denuncias y que hay que demostrar que tengan sustentos. No se trata de denunciar por denunciar y yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte y eso es lo que puedo comentar. Aunque respeto a los críticos y a quienes no opinan lo mismo”, abundó.

“No tengo ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción, no tengo pruebas”

El presidente López Obrador respaldó la labor de la titular de la Conade

FOTO: Archivo

También negó tener algún informe sobre sobre el presunto desfalco en la Conade, pero dijo que los servidores públicos tienen la instrucción de presentar denuncia ante la Fiscalía y fincar responsabilidades.

“Claro que sí, pero yo no tengo elementos para decir que está actuando mal, Ana Guevara. Sí sé que desde hace tiempo hay cuestionamientos y denuncias, pero lo hacen conmigo. Es lo más normal, que si no se está de acuerdo con algo se presente una denuncia”, dijo.

