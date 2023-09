"En Morena, la dirigencia no es vertical": Sebastián Ramírez Mendoza

Morena tiene una pluralidad social muy grande que se convierte en diversidad política, algo que enriquece al partido y provoca que se dé una conducción inclusiva y no vertical, lo que le ha dado fuerza a sumar corrientes de pensamiento donde participa gente de muchos sectores sociales de todas las clases y religiones.

Así lo observó Sebastián Ramírez, líder de Morena en la Ciudad de México, en entrevista para la sección Perfiles con Blanca Becerril en Heraldo Media Group, quien en el contexto electoral aseguró que tiene dos meses muy intensos porque hay que conciliar entre el interés que todos tienen por ser parte de la transformación de la capital

“Tienes que comprender que esa diversidad nos enriquece. Tienes que comprender que la conducción no puede ser vertical, sino con mucha inclusión”, definió. Además, dijo que el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador no necesariamente se traslada a los dirigentes. “Te tienes que ganar la confianza. Hay quien a veces quisiera sentirse López Obrador, Claudia Sheinbaum y pues no.

“Ellos tienen una trayectoria, una autoridad moral que tú tienes que cultivar y construir. Entonces creo que eso es mucho del trabajo. Es un trabajo de mucha escucha, de mucha inclusión, de estar dispuesto a escuchar distintas opciones y de ser flexible también”, detalló.

Ramírez recordó que siempre fue simpatizante de Andrés Manuel. “Yo soy de esa generación que se sintió interpelado por López Obrador, me tocó, yo tenía como 15-16 años cuando fue el desafuero. Y yo siempre digo que mi primer voto me lo robó Felipe Calderón, porque yo tenía 18 años en 2006, voté por primera vez por Andrés Manuel. Y pues todas las movilizaciones contra el fraude, el desafuero, yo estaba muy chavo y entonces yo, digamos, militaba o participaba en el movimiento, pero no de forma ya orgánica, nunca participé dentro del PRD, sino más desde la parte más social”.

El dirigente local también rememoró sus inicios en la izquierda mexicana, pues detalló que cuando López Obrador convocó a formar Morena, participaba en una organización no gubernamental que se llama Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y luego en una red internacional.

En ese entonces, Ramírez también participaba desde varias organizaciones en la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas.

“Iba cada tanto a Nueva York, participaba en las negociaciones de todos estos documentos que son sobre población y desarrollo, digamos, son los lineamientos que los países se comprometen en materia de población y desarrollo, que es juventud, migración, mujeres, políticas de salud sexual y reproductiva, o sea, cómo se va desenvolviendo el crecimiento y el desarrollo de la población, y eso se gestiona mucho desde Naciones Unidas. Entonces yo participaba mucho allá y en toda la agenda”, mencionó.

Pero fue en ese momento cuando decidió irse de lleno a Morena, “a hacer campo desde abajo”, al tiempo que se nombran responsables por distritos, bajo instrucción del ahora presidente López Obrador, “para que organizáramos al movimiento porque habíamos conseguido el registro y teníamos que organizarnos para la elección de 2018. Y a mí me encargaron Benito Juárez, preparar, pues desde 2015 a 2018 toda la elección y bueno, pues ahí fue cuando me meto ya a hacer como política más local”.

Ramírez recordó que fue coordinador de Morena en el distrito 15 de Benito Juárez, para después participar en 2021 por el distrito 30 local de Coyoacán; después fue invitado por Claudia Sheinbaum a ser director de Capital 21, y después a la coordinación de Comunicación Social del Gobierno de la CDMX. De la ahora aspirante a la Presidencia, dijo.

“Es una mujer muy metódica, muy sistemática, le gustan las cosas bien hechas. Entonces pues también trabajar con ella era un reto profesional ya tan cercano a ella. Porque como te digo, pues sus estándares de evaluación siempre son altos, porque es muy disciplinada y que le gustan las cosas bien hechas”.

Ramírez incluso dijo que la relación con la ex jefa de Gobierno le hizo aprender: “Fue mi maestría, mi doctorado con ella porque creces. Cuando tú tienes una persona que es tu jefa, que te inspira y además te exige intelectual y profesionalmente, pues tú te ves obligado a crecer. Yo creo que esos son los mejores jefes, los mejores maestros de vida, porque tú sales de un trabajo diciendo, pues ‘qué maravilla aprendí, soy mejor persona que cuando entré’. Entonces, fue una experiencia muy interesante”, definió.

