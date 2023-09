Esto respondió Claudia Sheinbaum sobre aceptar la protección de Sedena

“La seguridad estará, pero no pegada a nosotros”, así respondió Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, al ser cuestionada si aceptará la protección por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Hace unos días, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dio a conocer que su administración está trabajando en un plan de protección para las candidatas o candidatos. “Les puedo adelantar que ya la Sedena le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez, y quedaron de responder”, aseguró AMLO.

En este sentido, la Dra. Sheinbaum informó que el día de ayer tuvo un encuentro con Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, para el plan de seguridad anunciado recientemente por López Obrador.

Claudia Sheinbaum en el evento de Expansión Summit 2023. Foto: @claudia_shein.

Claudia Sheinbaum acepta protección de Sedena

Durante la reunión con Crescencio Sandoval, la Dra. Sheinbaum informó que aceptaría el plan de seguridad, siempre y cuando no afectara la cercanía con la gente. Asimismo, en conferencia de prensa dijo que no será una seguridad como de ‘guaruras’, sino de vigilancia.

“Me planteó la posibilidad de tener una vigilancia, como siempre le decimos, pues ya ven cómo somos nosotros, nos gusta estar cerca de la gente, no queremos estar alejados de la gente. Acordamos que me iba a hacer una propuesta, en términos realmente de una vigilancia cuando vamos a algunos lugares, no pegado a nosotros, sino en general de una vigilancia del lugar”.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum indicó que se encuentra a la espera de la propuesta que realizará la Sedena, y sobre ella determinar.