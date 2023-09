AMLO se reúne con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió, este miércoles 20 de septiembre, con padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. A pocos d��as de que se cumplan nueve años de la desaparición forzada, los familiares de los normalistas arribaron a Palacio Nacional para sostener un encuentro con el titular del Ejecutivo. En la junta privada también estará presente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

La reunión entre el presidente y los familiares de los estudiantes se llevará a cabo en el Salón de Tesorería y tiene como objetivo actualizar a los padres y madres sobre los avances de las investigaciones que se han realizado. La mañana de este miércoles, el mandatario declaró, en su conferencia de mañanera, que el Ejército sí ha entregado toda la información sobre el caso, añadió que tienen “mucho avance” en las investigaciones, porque en su administración “no hemos fallado ni vamos a fallar”.

A la reunión también acudió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Foto: especial

Todavía no concluyen las investigaciones: AMLO

De igual manera, el mandatario dio a conocer que las investigaciones aún no han concluido, pero dijo que prefiere ir actualizando a los padres y madres para evitar la falsa información y la manipulación de la misma. "Todavía no terminamos, sigue la investigación, y por eso quiero hablar con ellos (con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos), para informarles, para que no haya manipulación, porque no es cierto de que el Ejército no haya entregado toda la información, es falso, el Ejército entregó toda la información, pero eso es lo que queremos decirles”, dijo López Obrador.

"Tenemos mucho avance, hoy vamos a informar y una de las cosas que nos va a ayudar mucho a contrarrestar todas estas calumnias va a ser el que vamos a dar a conocer toda la información, todo lo que podamos, que no haya problemas de carácter legal, pero todo. Porque cuando se informa, no pueden haber inventos, es muy difícil distorsionar las cosas, cuando hay información no puede haber fácilmente manipulación", agregó el presidente.

El presidente aseguró que hay "muchos" avances del caso. Foto: Cuartoscuro.

Finalmente, el titular del Ejecutivo confirmó que su administración realizó un compromiso para investigar los hechos violentos que ocurrieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Guerrero. “Vamos a tener esa reunión para informarles, es muy importante que ellos tengan toda la información sobre lo que se está haciendo para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, es un compromiso que hicimos, y desde luego castigar a los responsables”, puntualizó en su conferencia mañanera.

