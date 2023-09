Caso Ayotzinapa: el Ejército ha entregado todas las evidencias sobre la investigación, asegura AMLO

A unas horas de reunirse en Palacio Nacional con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya entregó toda la información sobre el caso, y acusó a la ONU, la OEA y a organizaciones no gubernamentales de intentar “manchar” la investigación.

“Todo, todo, es que no hay más, se entregó todo”, dijo el mandatario federal en la Mañanera de este miércoles.

A las 11:00 horas de hoy, está programada la reunión con los familiares de los desaparecidos. López Obrador dijo que va a aclararles todo el tema y confió que no habrá rompimiento de su parte con el Gobierno federal, y refrendó su compromiso de que antes de terminar su sexenio quedará resuelto el caso.

Y es que antes de dejar la investigación en México, en julio pasado, los expertos del GIEI acusaron que la Sedena y la Marina no han compartido toda la información sobre el caso, demanda que también han retomado los padres de los normalistas.

"No fue cierto, el Ejército entregó todo lo que tenía… Sí, se les va a decir toda la información que entregó el Ejército”, dijo.

El tabasqueño acusó que los conservadores reaccionarios y un grupo de pseudodefensores de derechos humanos, incluso de la ONU, de la OEA buscan afectar la investigación.

“Están queriendo manchar la investigación que estamos haciendo, descalificar el trabajo que estamos haciendo... Nada más les preguntaría yo a estos pseudodefensores de derechos humanos, de la llamada sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, que me dijeran en dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este, muy lamentable, en dónde hay dos generales presos, 20 oficiales del Ejército o soldados, un procurador de justicia y como 120 detenidos. ¿Dónde, en qué país?”, apuntó.

Agregó que aún terminan la investigación y por eso quiere hablar con ellos, para informarles de los avances.

"Para que no haya manipulación porque no es cierto de que el Ejército no haya entregado toda la información, es falso, el Ejército entregó toda la información, pero eso es lo que queremos decirles porque este farsante de Álvarez Icaza y otros más pues se han dedicado a mentir y es necesario informarles y para eso es la reunión”, señaló.