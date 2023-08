Taylor Swift en México: horarios especiales del Metro CDMX para los conciertos en el FORO SOL

La Ciudad de México se ha caracterizado por recibir a los mejores artistas del planeta si de música se trata y este fin de semana no será la excepción, cuando el Foro Sol de la capital le abra las puertas a la cantante Taylor Swift, quien dará por primera vez 4 shows en tierras aztecas.

La mujer originaria de Pensivalnia es una de las celebridades más influyentes y populares de la última década, principalmente por éxitos como "Black Space" "Red" y "Bad Blood". En la actualidad se encuentra promocionando su gira mundial "The Eras Tour", en el que está deleitando a sus fans con las mejores canciones de sus álbumes "Speak Now", "1998" y "Evermore".

Fechas y cosas que no entrarán al concierto de Taylor Swift

Debido a la gran demanda y el fenómeno en lo que sea convertido la cantante en Latinoamérica, se ha decidido que tendrá cuatro presentaciones en México, las cuales se celebrarán.

El jueves 24 de agosto

El viernes 25 de agosto

El sábado 26 de agosto

El domingo 27 de agosto

Una de las tradiciones dentro de los conciertos de Swift es el intercambio de pulseras de la amistad o mejor conocidos como "friendship bracelets". Sus seguidores comenzaron con esta dinámica luego de que en su canción ‘You’re On Your Own Kid’, se mencionara.

Por otro lado, los objetos que las autoridades del Foro Sol han prohibido para las presentaciones de la cantante son los siguientes:

Carteles de más de 11x17 pulgadas

Pancartas y pósteres

Cámaras profesionales

Equipo profesional de grabación o audio

Luces o baterías

Dispositivos como tabletas y computadoras

Atuendos que puedan obstaculizar la vista de los demás

Bolsas y mochilas

‘Tote bags’

Cangureras

Cigarros

Comida y bebidas

Paraguas

Horarios del Metro CDMX para los conciertos de Taylor Swift

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Sistema de Transporte Colectivo (STC) dio a conocer los horarios que tendrá el Metro durante las presentaciones en el Foro Sol. Durante los días 24, 25, 26 y 27 ampliará su horario hasta las 01:00 horas en las Líneas 2, 3, 8 y 9.

De igual forma, en el marco de la XL edición del Maratón de la Ciudad de México el domingo 27 de agosto se ofrecerá servicio a partir de las 05:00 horas en las Líneas 1, 2, 3 y 9 con el objetivo de que los participantes lleguen con facilidad hacia su destino. Además, tendrán acceso gratis si muestra su número de competidor.

SEGUIR LEYENDO

Taylor Swift: peinados que puedes hacer en 5 minutos para lucir como toda una swiftie

Taylor Swift: sorpresas que harán volar a todo swiftie