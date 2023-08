Taylor Swift: sorpresas que harán volar a todo swiftie

The Eras Tour con Taylor Swift está cada vez más cerca y muchos estamos pensando en las canciones que podría tocar la cantante el día de mañana. A continuación un especial de algunas canciones que han sonado en los últimos conciertos y que todo Swiftie espera que suene en CDMX.

Lover

En este álbum podremos escuchar canciones como: Miss Americana & The heartbrake Prince, Cruel Summer,

Lover, trata sobre el amor joven y cómo el tiempo es insignificante mientras ambas personas se aman.

¿Puedo ir a dónde vas?

¿Podemos estar siempre así de cerca? Por y para siempre

Y ah, llévame a salir y llévame a casa

Eres mi, mi, mi, mi

Amado.

Fearless

Dentro de este álbum de la cantante podremos encontrar joyas como: You belong with me y Love Story".

Fearless fue regrabado por la cantante hace poco debido al problema que tuvo con su ex productor Scooter Braun.

Estamos conduciendo por la carretera, me pregunto si lo sabes

Estoy intentando con todas mis fuerzas no quedar atrapado ahora

Pero eres tan genial, pasa tus manos por tu cabello

Distraídamente me hace quererte

Evermore

Esta canción también fue regrabada con la banda indie folk Bon Iver. Evermore es acerca un amor más fuerte, el que te deja una huella.

Este álbum contempla el inicio de Taylor en su era Folk.

Y estaba recuperando el aliento

Mirando por una ventana abierta

Atrapando mi muerte

Y no podía estar segura

Tuve un sentimiento tan peculiar

De que este dolor sería para siempre

Reputation

Dentro de este álbum están: Ready for it?, Delicate, Don´t blame me y Look what you made me do.

Look what you made me do, fue una de las controversiales canciones de Taylor porque en el video, ella muestra un personaje más oscuro, totalmente diferente al que estamos acostumbrados sus fans.

Pero me volví más inteligente, más fuerte con el tiempo

Mi amor, volví de la muerte, lo hago todo el tiempo

Tengo una lista de nombres y el tuyo está en rojo, subrayado

Lo tacho una vez, lo tacho dos veces, ¡oh!

Speak Now

En una entrevista Taylor dijo, que esta canción se basó en la historia de la relación de una de sus amigas. El ex novio iba a casarse y ella (la amiga), soñaba con aparecerse en medio de la boda para evitar el matrimonio.

No digas que sí, huye ahora

Te veré cuando estés fuera

De la iglesia en la puerta de atrás

No esperes ni digas un solo voto

Tienes que escucharme

Y dijeron: Habla ahora

