VIDEO: mujer roba agua y frutas de un super de Coyoacán y la atrapan cuando intentaba huir

Una mujer se volvió viral en redes sociales al ser arrestada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que el guardia de un supermercado la descubrió huyendo, sin pagar, un agua embotellada y una papaya. Los hechos ocurrieron en una tienda comercial ubicada en Miramontes, en la alcaldía Coyoacán. La reacción de la imputada fue documentada por testigos que presenciaron la detención y rápidamente la compartieron en TikTok, donde decenas de internautas reaccionaron con humor e indignación a lo ocurrido.

En el video viral se escucha a la mujer, quien viste de blanco, aceptar que robó una papaya y una botella de agua; de acuerdo con su testimonio, se encontraba dentro de la tienda cuando recibió una llamada de su padre, quien supuestamente le dijo que había fallecido, por lo que, de la impresión, se salió del supermercado sin pagar los productos. “Me habló mi padre, le dije ‘¿papá estás bien?’ y me acaba de decir que falleció”, dijo.

Uniformados detuvieron a la mujer cuando huía del lugar. Foto: captura de pantalla.

Mujer que robó en un supermercado de Miramontes sería una asesora política

No obstante, su explicación presentaba algunas anomalías, por lo que los uniformados la cuestionaron sobre su huída del supermercado: “¿y eso qué tiene? ¿Por qué no espero? ¿Por qué se quiere ir?”, respondieron los uniformados al escuchar la versión de la imputada, quien ya estaba siendo esposada.

De igual manera, la mujer aseguró que la mercancía robada no sobrepasaba los 100 pesos mexicanos: “son máximo como 200 pesos”, dijo. Sin embargo, los policías argumentaron que la muerte de su padre no era excusa para salirse de la tienda sin pagar las mercancías: “finalmente, por lo que sea, es robo”. Además, los uniformados acusaron que la imputada no tuvo intención de detenerse cuando las autoridades le llamaron la atención.

En un intento por evadir la justicia, la mujer se identificó como “Gaby” y aseguró que, previó al robo, la habían invitado a colaborar en la campaña de Marcelo Ebrard, quien buscará ser el candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024. “Me encontré al coordinador general de Marcelo Ebrard y me dice ‘Oye Gaby vas a colaborar con nosotros porque el PAN está muy fuerte’, les dije yo soy operadora política”, comentó la detenida frente a las cámaras.

La detenida indicó que era una asesora política. Foto: captura de pantalla.

Tunden en redes a mujer que se salió de un supermercado sin pagar

Finalmente, la mujer puntualizó que le hablaría al dueño de la plaza donde ocurrieron los hechos, esto luego de que los uniformados le notificaron que sería presentada ante un Ministerio Público. La grabación termina cuando los policías llevan a la detenida a una patrulla; en las imágenes se observa que varias personas que transitaban por la zona se detuvieron para grabar lo ocurrido.

“El papá: ‘hija, te hablo para decirte que me acabo de morir’”; “Un robo es un robo aunque sea una fruta, robar es robar y punto”; “Parece un episodio de falta de salud mental, debería verla un psiquiátrico”; “Jajajaja, conoce al coordinador general de Marcelo Ebrard”; “Pero es que conoce al jefe de seguridad de Marcelo Ebrard, tenían que haberla soltado”; y “su papá murió, pero le habló para decirle que se había muerto”, fueron algunos de los comentarios del video.