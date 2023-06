VIDEO: intentaron robarse un celular, pero se trabó su arma y terminaron golpeados

A veces los asaltos no salen del todo bien para el criminal, hay momentos en que se ha podido ver que vengadores anónimos les han podido dar su merecido. Algunos los golpean hasta el cansancio, los humillan, los hacen llorar o simplemente los entregan a la policía.

Los videos se hacen virales de manera inmediata en los servicios de video o en las redes sociales, donde la gente se manda miles de posteos con sus amigos, sus maestros, parejas o con ese confidente que siempre tienes con alguien. Lo mismos e indignan que se divierten o se enojan.

Comienza el atraco

En el video se puede ver que dos hombres llegaron en una sola moto y se bajaron estrepitosamente para amenazar a por lo menos tres jóvenes, pero a uno de ellos en especial que tenía su celular afuera, y éste no se los quiso dar, fue cuando comenzó la voltereta de circunstancias.

Cuando se sintieron amenazados, retrocedieron inmediatamente, apuntaron con su arma a las piernas del hombre y activaron en por lo menos dos ocasiones el gatillo. No pasó nada, afortunadamente se trabó la pistola y las balas se quedaron en el cartucho. Entonces comenzó el intento de fuga.

Empieza la fuga, la persecución y la vuelta

No se concretó porque ante las prisas, el piloto dejó a su acompañante, pero los carros en circulación lo espantaron, además de que la víctima tuvo una actuación heroica y se lanzo contra la moto como si volara, y terminó en el piso con el ladrón, la moto y el pavimento. Acorralado completamente por al menos 6 hombres que acudieron para darle una lección, el ladrón no se pudo levantar.

En las cámaras del interior del negocio se puede ver que no se mostraron intimidadas las víctimas en ningún momento, y más bien pusieron el pecho de frente para darles su merecido. En cuestión de segundos ya lo tenían en el piso, le daban patadas, puñetazos, cachetadas.

La brutal golpiza

El que sostiene el arma originalmente pudo correr como si no hubiera un mañana, ni siquiera se subió al a moto. Cuando vio los trancazos apresuró el paso y en cuestión de segundos ya no está en las tomas de las cámaras; lo persiguieron también. Lamentablemente no lograron dar con él para entregarlo a las autoridades.

Su acompañante ya estaba sangrando completamente de la cara. Se puede ver en su ropa, por lo menos en el que trae playera blanca, que ya la tiene toda llena de una sustancia roja. Camina con dificultad, se tambalea presuntamente por los fuertes golpes que recibió.

Todavía se puede ver que le dicen de cosas a lo lejos, le apuntan con el dedo y le hacen reclamos. El video se termina, por lo que se desconoce si lo entregaron al as autoridades, lo que habría sido lo correcto, o por el contrario, siguieron pegándole hasta que supuestamente aprendió y lo dejaron ir.

Se vuelve viral el video

El video ya tiene más de 2 mil reacciones de "Me gusta", se ha compartido más de 5000 veces y los comentarios son muy variados, pero la mayoría brinda su apoyo a la gente que arremetió en masa contra el asaltante. Muy pocos contradicen la alegría de la mayoría, aunque con buenos argumentos.

