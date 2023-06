FUERTE VIDEO: un auto arrastra a una abuelita que se resistió a ser asaltada

En redes sociales se viralizó un impactante video que muestra el momento exacto en el que una abuelita fue embestida por un auto en movimiento. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Alameda, en California, Estados Unidos; de acuerdo con primeros reportes, la adulta mayor intentaba frustrar el robo de su bolsa y unos lentes Gucci (una lujosa marca de accesorios). Sin embargo, terminó en el suelo.

La grabación, que ha sido compartida en diferentes plataformas digitales, muestra que la adulta mayor estaba sentada dentro de su automóvil, un Ford Mustang color rojo, cuando un carro, de color blanco, se detuvo detrás de ella. Rápidamente, un hombre descendió del vehículo y se acercó a la abuelita para despojarla de sus pertenencias.

La mujer persiguió al criminal para evitar el robo. Foto: captura de pantalla.

Abuelita persiguió a un ladrón que se robo sus lentes Gucci

El delincuente consiguió llevarse la bolsa de la mujer, donde ella tenía guardados unos costosos lentes Gucci. Tras robar las pertenencias, el delincuente regresó a su automóvil e inició su fuga. No obstante, la adulta mayor salió de su Ford Mustang y, en un intento por frustrar el asalto, persiguió al criminal hasta su vehículo.

La mujer se sujetó de la puerta del conductor, tratando de evitar que el ladrón huyera de la escena. Sin embargo, el criminal no se detuvo y comenzó a avanzar, arrastrando a la mujer por varios metros, hasta que ella se soltó del carro. Por el accidente, la adulta mayor permaneció varios minutos en el suelo, hasta que se incorporó y regresó a su carro.

El criminal intentó escapar a bordo de su carro color blanco. Foto: captura de pantalla.

Buscan al ladrón que atacó a una abuelita en Alameda, California

Tras el suceso, medios locales arribaron a la escena y entrevistaron a la adulta mayor, quien detalló que luchó contra el criminal porque quería recuperar sus costosos lentes Gucci, los cuales había guardado dentro de su bolsa. “Eso fue lo que me empujó a ir tras él, porque quería mis anteojos”, dijo. “No puedo ver sin anteojos”, agregó.

De igual manera, la víctima sentenció que se sentía feliz de saber que, al menos, le había dado “pelea” al delincuente. “Estoy enojada porque este tipo estaba buscando a alguien y me siento violada. Me siento violada, pero me siento bien porque le di pelea”, comentó. Debido a que el carro la arrastró, por varios metros, la abuelita sufrió una lesión en la cabeza y quedó ensangrentada.

La adulta mayor sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Foto: captura de pantalla.

Policías piden no resistirse a los robos

“Para mí fue como luchar hasta el final, me siento bien al respecto”, dijo la adulta mayor a medios locales. Un testigo de los hechos, y la persona que filmó el clip, aseguró que la mujer sufrió un fuerte golpe porque su cabeza se impactó contra el pavimento. “Cuando él se fue, creo que básicamente hizo que ella simplemente se estrellara contra el suelo, y cuando se levantó, estaba como aturdida”, señaló.

Por su parte, el jefe de policía Nishant Joshi instó a la gente a no resistir a sus atacantes.“Los artículos personales se pueden reemplazar, pero la seguridad personal es algo que nunca queremos comprometer”, enfatizó. "Mi corazón está con ella. Creo que el instinto o la inclinación natural es tratar de recuperar su propiedad. Pero hay muchos riesgos que vienen con eso. Y en este caso, ella resultó herida”, agregó el funcionario al ser cuestionado sobre este crimen.