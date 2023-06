VIDEO | ¡Héroe peludo!: perrito evita que un ladrón robe su casa

Un perrito se convirtió en un héroe luego de que frustró un intento de robo. Los hechos ocurrieron en la ciudad Mar del Plata, en Argentina, cuando un ladrón intentó sustraer una bicicleta que se encontraba estacionada dentro de una casa. El hombre trepó la barda de la vivienda e intentó levantar el medio de transporte, pero no contaba con que había un can que evitaría el hurto.

En la grabación, que circula en redes sociales, se aprecia cómo un hombre se trepó a una pared e intentó apropiarse de la bicicleta. Sin embargo, el canino se percató de lo que intentaba hacer y comenzó a ladrar para asustar al delincuente. Posteriormente, el animal utilizó una de sus patas para ladear la bicicleta hasta hacerla caer, imposibilitando que el sujeto se la llevara.

El animal se percató de que un hombre intentaba entrar a robar. Foto: captura de pantalla.

Así frustró un perrito el robo de su casa

Los hechos fueron documentados por cámaras de seguridad de la casa y de acuerdo con primeros reportes el percance se presentó poco antes de las 6:00 horas. El video, replicado en redes sociales, generó diversas opiniones en las cuales se destacó el intento del canino para frustrar el hecho delictivo. Otros atribuyeron a un "error" del sospechoso el hecho de irse sin conseguir su cometido.

“Hasta los perros saben lo que hay que hacer con los chorros (ladrones)”, “Qué guardián. Igual no lo espantó, se le zafó la bicicleta de las manos y por eso no se la llevó”, “Él defendiendo su casa”, “Muy bien, pero ata las cosas con cadena”, “Te amo, perrito marplatense” y “Cuiden al canino, la próxima vez lo pueden envenenar, pongan alarma exterior, no arriesguen la vida de la mascota", fueron algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales.

La bicicleta terminó cayendo al piso. Foto: captura de pantalla.

Perrito ayuda a su dueño a robar

En la comuna de Estación Central, ubicada en Chile, vecinos de la zona han denunciado a un asaltante que se traslada en bicicleta, acompañado de un perro, que, cuando se cruza con una potencial víctima, el delincuente hace una señal y la mascota ataca. Mientras el can agrede a la víctima, el hombre de la bicicleta aprovecha para quitarle sus pertenencias. Hasta ahora se han registrado al menos cuatro robos con este mismo modus operandi, que además se produce de madrugada, cuando las personas están saliendo rumbo a sus trabajos.

Habitantes de la zona confesaron que tienen miedo de salir a la calle y encontrarse con esta particular dupla. Muchas personas aseguraron, ante medios locales, ya han optado por salir con el dinero justo y con bolsos que puedan llamar la atención.