Entrenó a su perrito para proteger su joyería de ladrones y lo decepcionó durante asalto: se quedó dormido

Un perrito se hizo viral en redes sociales luego de que sus dueños revelaron que lo entrenaron para proteger el negocio local de la familia: una joyería. Sin embargo, la popularidad del can se debe a que cuando sus amos pusieron a prueba su entrenamiento, el lomito optó por acostarse a descansar, dejando que el falso ladrón robara las joyas del establecimiento. El clip fue compartido en Youtube, donde decenas de internautas reaccionaron con humor a lo ocurrido.

De acuerdo con el dueño del perrito, un hombre llamado Worawut Lomwanawong, él tiene su propia joyería en la ciudad tailandesa de Chiang Mai y, y para sentirse protegido, decidió entrenar a mascota, un perro husky, con la intención de que el can reaccionara en modo defensivo en caso de que el establecimiento fuera asaltado o robado. Tras días de entrenamiento, el sujeto decidió probar a su mascota y se llevó una divertida sorpresa.

Fue a finales de febrero cuando el dueño del animal puso en marcha su plan e hizo que un hombre se acercara al mostrador de la tienda y fingiera que estaba asaltando la joyería. En este escenario, el perrito, llamado Lucky, actuó indiferente a lo que estaba ocurriendo y optó por tirarse a dormir, sin intentar defender a su dueño de la supuesta agresión.

Los hechos quedaron documentados por las cámaras que Worawut Lomwanawong había instalado en el establecimiento. Posteriormente, el hombre difundió su historia en redes sociales y el video se hizo viral, por lo que rápidamente llegó a plataformas como Youtube, donde cientos de internautas reaccionaron con humor ante el comportamiento del canino.

El hombre sigue llevando a su mascota a la joyería. Foto: captura de pantalla.

"Me acabo de dar cuenta de que Lucky tiene diferentes prioridades. Le gusta más dormir que vigilar nuestra tienda. 'He intentado enseñarle qué hacer en casos como este, pero se durmió durante nuestra simulación", declaró el dueño del husky ante medios locales. De igual manera, aseveró que, pese a que su mascota no lo defenderá de un robo, sigue llevándolo a la joyería, ya que siente que su presencia le da buena suerte.