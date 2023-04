Detienen a perro “rockero” que robaba casas en compañía de su dueño

Se dice que los perros son el mejor amigo de cualquier persona, debido a la fidelidad que éstos demuestran y lo cariñosos que son cuando se encuentran con alguien en quien confía. Es así como se han contado muchas historias de personas que son fielmente acompañadas por sus mascotas y lo que sucedió en Monclova, Coahuila es un peculiar ejemplo de la complicidad de los peluditos.

El pasado mes de marzo, fue detenido un hombre que, según los reportes, entraba a casas ajenas para buscar pertenencias de valor y robarlas, estas acciones fueron reportadas por los vecinos de la colonia Hipódromo y al llamado acudieron autoridades municipales para detener al ladrón identificado como Efrén González de 24 años, quien fue trasladado al Ministerio Público para tomar su declaración.

El perrito rockero ha conquistado las redes sociales.

Fotografía: TikTok/@nestoralfredojimenez

El perro rockero era su cómplice

Pero a la patrulla no sólo se subió el hombre responsable de los robos, sino que también su acompañante, un perro que portaba un chaleco con estoperoles y una línea de pelo tipo mohicana. El firulais rockero no sólo era amigo del detenido, sino que también se convirtió en su cómplice de robo ya que era el encargado de esperarlo afuera de las casas mientras Efrén recolectaba las cosas de valor.

El perrito ha sido visto en las calles de Monclova, Coahuila.

Fotografía: TikTok/@nestoralfredojimenez

De acuerdo con testigos, el perro no dejaba que el hombre se subiera a la patrulla, así que los policías optaron por llevárselo también para así no separarlo de su mejor amigo. Dócilmente, el perrito subió al vehículo y fue trasladado al Ministerio Público y a pesar de que ahí le prohibieron la entrada, esperó a su amo a las afueras del lugar, mientras era alimentado por policías y personas que rondaban el lugar.

Parece ser que esta no es la primera vez que el perro rockero llama la atención ya que un usuario de TikTok publicó un video en donde se reconoce al peludito y afirma que se convirtió en una leyenda y aunque muchas personas pensaban que no era real, las imágenes captadas por el hombre lo confirman. No se sabe si el peludito tiene dueño o simplemente le gusta convivir con todas las personas, por lo pronto se le puede encontrar por las calles de aquel municipio.

