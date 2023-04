Perrito espera a que su dueño salga del hospital, quien ya murió, personal lo adopta

El güero es un perrito que llegó al hospital General de Rincón de Romos en agosto del año pasado, siguiendo una camioneta en la que su dueño fue trasladado de urgencia por unos vecinos.

El dueño llegó al hospital sin signos vitales, por lo que los médicos ya nada pudieron hacer.

El güero se quedó esperando a que su dueño saliera del hospital, aguardó por días afuera, hasta que el mismo personal, al darse cuenta de que no se iba a mover de ahí, permitió que ingresará a la caseta de vigilancia y siguiera esperando, hasta que terminaron por adoptarlo.

“Él está esperando a su dueño y de hecho lo espera porque él no entra más que al área donde se le permitió, donde él lo vio por última vez y espera”

El güero sigue esperando afuera del área en donde fue la última vez que vio entrar a su dueño para juntos volver a su casa, pero no sucederá. En algunas ocasiones al güero se le permite ingresar al área de choque donde estuvo su dueño.

“Entraba el área de choque, entraba, olfateaba, yo bajaba la camilla para que viera que no había nadie en la camilla y le decía, pues mira ya no hay nadie, olfateaba otra vez y se iba, entonces ya cuando salía yo lo abrazaba y le decía ya no está a quien esperas, pero aquí estamos todos, aquí te queremos todos”

Claudia Ramírez // doctora del hospital