VIDEO | ¡Héroe peludo! Perrito frustra asalto y persigue al ladrón por calles de Chiapa de Corzo

Los perritos son animales muy fieles que por instinto llegan a defender a sus dueños, sin importar el peligro que tengan en frente. Tal es el caso de un lomito que ganó popularidad en redes sociales luego de que frustró un intento de asalto y salió corriendo para perseguir al delincuente. Los hechos ocurrieron en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, cuando un hombre pretendía despojar de sus pertenencias a una mujer que se encontraba caminado muy cerca de su domicilio.

Los hechos quedaron documentados gracias a las cámaras de vigilancia de la zona y posteriormente fueron difundidos en plataformas sociales como Twitter. En la grabación se observa a una mujer caminando por una calle, donde presuntamente estaría ubicado su domicilio. Segundos después se observa a un hombre acercándose a la víctima; rápidamente el sujeto amagó a la mujer con un cuchillo, pero ella repelió la agresión con su bolsa y un perrito salió en su defensa.

Hasta ahora se desconoce si el animalito era callejero o era propiedad de la mujer, pero pese a quizá no tenían relación, el valiente can salió a defender a la víctima y comenzó a ladrarle al delincuente. El hombre al verse intimidado por el animal salió corriendo y tras de él el perrito comenzó a perseguirlo por la calle. El clip ha sido compartido en redes sociales por diversos internautas, quienes felicitan al can por su valiente reacción y frustrar el intento de asalto.

"Que bueno que estaba ahí ese perrito, deberían darle un premio", "El perrito defendiendo su cuadra", "Los perros son los animales más leales con los humanos, ojalá fueran más valorados", "Si ese no es su perro esa mujer debería adoptarlo" y "El firulais al rescate", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación original, la cual cuenta con miles de visualizaciones.

La mujer iba caminando con el perrito a sus espaldas. Foto: captura de pantalla.

Perritos protegen a sus dueños de delincuentes

Este no es el primer caso de un perrito valiente que ha defendido a sus dueños de ser víctimas de la delincuencia. Hace menos de un mes se hizo viral el caso de "Pincky", un perrito chihuahua que fue atacado por unos ladrones con una herramienta de jardinería durante un intento de asalto. El pequeño peludo alertó a sus dueños del robo y fue agredido con un trinche. Gracias a su valiente acción, el animal frustró el robo y pese a resultar herido, fue atendido por una veterinaria y se encuentra fuera de peligro.

