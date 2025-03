Madres buscadoras de Chiapas aseguran que solo buscan desaparecidos, no armas

En las últimas horas madres en Resistencia de Chiapas encontraron un refugio subterráneo en un predio el ejido Salvador Urbina en Chiapa de Corzo, realizaban la búsqueda en vida de Cassandra Arias Torres desaparecida el 17 de diciembre de 2022 cuando hicieron el hallazgo.

Isabel Torres madre de la joven, afirmó que en el lugar encontraron un horno demolido, una licuadora industrial, tres blusas, pantalones, bóxer, zapatos, colchonetas, así como cartuchos, chalecos antibalas y presuntas sustancias ilícitas.

Como lo marca la norma legal, las buscadoras dieron constancia a las autoridades de lo que encontraron. No obstante, no tienen la intención de llevar a cabo ninguna pesquisa que no esté relacionada con encontrar a sus seres queridos.

Decenas de madres salen a las calles a buscar a las personas que no regresaron a su hogar. FOTO: Archivo.

Las madres buscadoras solamente quieren hallar a sus hijos

La señora Torres aseveró que no van en busca de armas, drogas u otras cosas ilícitas, esperan encontrar algún indicio de sus desaparecidos, a fin de que puedan dar con su paradero. Ninguna de las búsquedas se hace con la idea de que sus seres queridos han muerto, aunque entienden que este puede ser el desenlace de sus historias.

La misma Fiscalía General del Estado dio a conocer que aseguraron estuches para arma de fuego, cartuchos útiles, teléfonos, así como un arma larga, cartuchos, útiles, bolsitas de cocaína y chalecos antibala.

Buscan cualquier elemento que les sirva para dar con sus seres queridos. FOTO: Archivo.

La labor de las madres buscadoras continuará en Chiapas

Esta fue la segunda búsqueda que realizan en el lugar, aseguró Adriana Gómez también integrante del grupo de madres buscadoras, quien a su vez explicó que desde el inicio de las investigaciones por la desaparición de Cassandra, la geolocalización del teléfono celular arroja hacia esta zona de Chiapas.

La pesquisa continuará hasta hallar a la joven, si bien cuentan con el soporte de la Fiscalía, las personas que llevan a cabo estas acciones pretenden acelerar el proceso y dar lo más pronto con la gente que no ha regresado a sus hogares.

Sigue leyendo:

Descubren madres buscadoras arsenal en predio de Chiapa de Corzo

Muere maestra de la CNTE y 3 más resultan heridos por caída de un toldo en Chiapas VIDEO