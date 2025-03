Nahjomy salió de fiesta con su mejor amiga y ella la drogó, despertó en el carro de un desconocido sin ropa interior

Ante los recientes casos de mujeres que han denunciado haber sido drogadas para posteriormente ser víctimas de abuso, una joven originaria de Chihuahua ha alzado la voz para alertar sobre este modus operandi en antros y bares de Ciudad Juárez. En una grabación, compartida en sus redes sociales, la víctima detalló cómo fue víctima de un supuesto abuso sexual tras salir a un antro con una de sus mejores amigas y su entonces pareja sentimental.

La usuaria, identificada como Nahjomy, dijo que su caso ocurrió en 2019, pero recientemente decidió alzar la voz ante la inseguridad que viven las mujeres en la República Mexicana. La joven dijo que fue víctima de abuso sexual tras aceptar ir a una fiesta con su mejor amiga, la pareja de ella y un amigo en común, quienes aparentemente habrían tenido que ver con el hecho violento.

Según el testimonio de la mujer, cuando llegaron al bar ella se percató de que el novio de su amiga llevaba una botella de plástico con gotero azul, no obstante, dijo que no le prestó atención a esto, ya que pensó que serían gotas para los ojos. Posteriormente, narró que al ingresar al establecimiento pidieron algunas cervezas y ella no notó nada extraño cuando bebió su primera cerveza.

Un persona habría puesto sustancias ilícitas en su bebida

La joven denunció ser víctima de abuso. Foto: @nahjomyydevora1

Agregó que en un momento e la noche su amiga le pidió ir al baño, por lo que dejaron sus bebidas en la mesa donde estaban, bajo el cuidado de la pareja de su amiga y su otro amigo en común. Nahjomy detalló que al regresar del sanitario siguieron tomando sus bebidas, pero tras darle un sorbo a su cerveza ella comenzó a sentirse extraña y pedió la conciencia por varios minutos y cuando la recupero se encontraba bailando con un extraño que ella no conocía y jamás había visto.

"Me acuerdo que me tome una y me tomo la segunda cerveza y en ese momento deje de existir. No me acuerdo de nada, no sé lo que pasó conmigo. Después de un rato regreso a ser yo y estaba bailando con un muchacho. Mi amiga se estaba riendo y estaba grabándome", dijo la joven. Añadió que tuvo este tipo de episodios toda la noche, donde perdía el conocimiento y después reaccionaba haciendo cosas que no recordaba.

La joven exhorta a otras mujeres a no confiar en nadie

La joven dijo que ya hay una carpeta de investigación. Foto: @nahjomyydevora1

Nahjomy contó que en otra de las ocasiones en las que recuperó el conocimiento se dio cuenta de que estaba en un carro sin ropa interior y con un hombre, lo que la alarmo de inmediato y pidió el apoyo de otro de sus amigos. Añadió que actualmente ya existe una carpeta de investigación por estos hechos en su contra y exhortó a las mujeres a revisar siempre todas las bebidas que aceptan, ya que podrían ser víctimas de este tipo de actos delictivos.

"Aunque conozcas a una persona de toda la vida, ni aún así puedes confiar. Siempre debes desconfiar y siempre tienes que recurrir a tus papás, sobre todo si estás en una situación riesgosa (...) Fue una experiencia horrible, estuve en el hospital, estuve tomando medicamentos, pastillas para prevenir embarazos y muchas cosas más. No solo duele ese momento (del abuso) sino todo lo que viene después",alegó la joven en su grabación compartida en redes sociales.

¿Cómo reconocer una bebida que ha sido contaminada con drogas?

Así puedes identificar si una bebida tiene drogas. Foto: freepik.

Detectar la presencia de drogas dentro de una bebida alcohólica no es una tarea fácil. Las autoridades advierten que en la actualidad existen diversas sustancias, las cuales pueden pasar completamente desapercibidas dentro de una bebida, por lo que exhortan a las mujeres a prestar atención a sus bebidas en todo momento y no ingerir algo cuya preparación no hayan visto.

El National Institute on Drug Abuse, comparte que, aunque no se puede identificar la presencia de drogas en las bebidas, si se pueden reconocer los síntomas de una alteración en las bebidas, los cuales incluyen: mareos, dificultad para hablar o moverse, dolor abdominal, somnolencia, así como percepciones visuales y auditivas distorsionadas. En caso de que una persona experimente alguno de estos síntomas después de consumir una bebida, se recomienda contactar de inmediato con una persona de confianza y dar aviso a las autoridades.