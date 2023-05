Quinceañera se siente mal del estómago y da a luz en un auto

Una joven quinceañera vivió momentos de angustia al descubrir que sus dolores de estómago en realidad eran contracciones porque estaba dando a luz. Los hechos ocurrieron en el municipio de Boca del Río, en el estado de Veracruz, donde una menor fue llevada al hospital luego de presentar intensas molestias en el vientre; no obstante, de camino al nosocomio, la mujer dio a luz a un bebé a bordo de un vehículo en movimiento. Aparentemente, los familiares desconocían que la adolescente estaba embarazada y se llevaron una gran sorpresa.

De acuerdo con reportes extraoficiales, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando la adolescente comenzó a sentirse muy mal del estómago. Tras varias horas de molestias, los familiares de la menor optaron por trasladarla a un módulo de la Cruz Roja de Veracruz, sin embargo, cuando la joven viajaba a bordo del vehículo su cuerpo no resistió más y el bebé “se le adelantó”, esto frente a sus familiares, quienes presuntamente desconocían su estado gestante.

Los hechos ocurrieron cuando la familia se dirigía al hospital de Boca del Río. Foto: especial.

Luego de que la joven dio a luz, el automóvil tuvo que orillarse en la carretera de Boca del Río, hasta donde arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Veracruz, quienes atendieron el llamado de emergencia de los familiares de la joven y ayudaron a que la mujer pudiera recibir a su bebé de la forma más adecuada posible. Los equipos de emergencia aseguraron que la adolescente probablemente tenía más de ocho meses de embarazo, pero la información oficial no fue revelada por los médicos que atendieron el caso.

Medios locales informaron que la joven madre y su bebé fueron llevados al Hospital de Alta Especialidad de Boca del Río para que ambos recibieran la atención médica correspondiente. De igual manera, se reporta que el bebé y la joven quinceañera estaban estables en el nosocomio, ya que el trabajo de parto no presentó ninguna complicación que requiriera atención médica de emergencia.

Equipos de emergencia acudieron a auxiliar a la joven. Foto: especial.

Embarazo sin síntomas

Según ginecólogos existen mujeres que no presentan ningún síntoma típico de embarazo. Por eso, se enteran de forma tardía de su estado gestante, aunque no es lo más común. Incluso algunas mujeres llegan a tener un pequeño manchado que confunden con una menstruación escasa, por lo que hasta la ausencia de la segunda menstruación pueden desconocer su estado. No obstante, si una mujer no descubre a tiempo que está embarazada, podría estar comprometiendo su salud y la del bebé.

Por su parte, un estudio realizado en Serbia revela que uno de cada 7.225 embarazos es desconocido para la madre hasta el momento de dar a luz, un hecho sumamente raro y que no ocurre con frecuencia. La investigación agrega que el embarazo puede ocurrir, sin que lo sepan, las mujeres que particularmente no conocen las señales y síntomas, los cuales incluyen la falta del período, tensión en los senos, hinchazón, aumento de peso, estreñimiento y náuseas.

