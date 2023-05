VIDEO | ¿Ana Layevska está embarazada? Esto expresó la actriz

Ana Layevska se mantiene vigente en el mundo de la actuación. Es posible que la pantalla mexicana no le tenga en tantos proyectos como antes, pero los telones teatrales dicen otra cosa. Con su reciente participación en el montaje "Ugo, Pako y JoseLuiz", la actriz de origen ruso se mantiene presente en una comedia donde comparte escena a lado de Héctor Suárez Gomis.

Sumado a esto, ha trabajo en los últimos meses en España, país del que ha estado yendo y viniendo para dar forma a su vida familiar. Es así que, precisamente sobre esto último, Ana tuvo que dejar algo muy claro al ponerse en duda si seguirá siendo la misma madre de Masha y Santiago o si buscará crecer más su familia.

Cabe recordar que hace poco, Ana reveló cómo viven sus amistades y familia en Kiev, enfrentando la guerra contra Rusia.

Sonriente y algo agotada, fue como Ana Layevska expresó la felicidad por participar de un proyecto donde nunca dudó estar. Como ella misma lo indicó, desde que leyó el segundo acto del texto supo que participaría en este rol.

"No he parado de trabajar ni de dar funciones. Tuvimos una dinámica de dar funciones durante dos semanas, sí estuvo muy duro y ya había olvidado la disciplina teatral. Me fascina hacer comedia, espero le guste a los demás verme en comedia, es una obra con mucha generosidad, siempre salen riendo", precisó sobre el montaje "Ugo, Pako y JoseLuiz", en el teatro Libanés.