VIDEO | Ana Layevska revela cómo viven en Kiev sus amistades durante la guerra en Ucrania

Nacida en Kiev, Ucrania, un 10 de enero de 1982, Ana Layevska pertenece a ese grupo de personas que tiene sus orígenes previos al evento en Chernobil. Toda su vida viviendo en esa zona del mundo, para emigrar en su juventud a México, fue esto último lo que la llevó al estrellato en las telenovelas.

Aunque lo ve a la distancia como algo de su pasado, Ana no se olvida de ese origen mencionado y, por el contrario, trae frecuentemente al presente el hecho de que la Guerra en Ucrania ha mancillado o acabado con todo lo que vivió en su infancia, afectándole tanto como a muchas personas que lo han perdido todo.

Profundamente preocupada, Ana Layevska compartió la pena que le causa la Guerra en Ucrania. Por lo tanto, también reveló que mantiene comunicación constante con amistades o familia que viven aún en Kiev, capital ucraniana.

"Es horrible porque lamentablemente la gente se acostumbra a la violencia. Los kievlianos que es la gente con la que tengo contacto, viven con las sirenas y constantes ataques y peligro y siguen su vida. Eso es lo peor, no queda de otra porque hay mucha gente que no se puede ir y tienen que hacer su vida allá", reflexionó.

Incluso, admitió que tiene pesadillas al pensar en ese tema y el sufrimiento que causa a millones de personas.

"Es terrible, me duele mucho, tengo pesadillas de eso. A veces sueño, me despierto pensando en toda la gente que lo está pasando mal, lo decimos al aire pero están allá, pierden a sus familiares cada segundo. Pido por la paz", añadió.

Cuestionada sobre si aún le agradaría trabajar en telenovelas o si se niega a éstas, Ana fue rotunda al aclarar que nunca desdeñaría una propuesta de trabajo en la pantalla chica.

"Estuve mucho tiempo en España trabajando en el zorro y me estoy adaptando a México. Es posible que inicie una serie en mayo, pero no telenovela. Pero, fui estrella juvenil y las telenovelas me hicieron y hay público para todo, no descarto hacer una sobretodo de villana", apuntó.