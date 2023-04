VIDEO | Mujer enfrenta y golpea a checador que le tomó fotos sin su consentimiento

Hartas del acoso que sufren en las calles, muchas mujeres han decidido enfrentar a sus agresores cuando sufren algún tipo de violencia y aunque no todas recurren a encararlos, otras sí graban su rostro para que se quede de evidencia el rostro de quien las ataca. Fue así como a través de rede sociales, se difundió un video en el que una mujer denunció al checador de una ruta de transporte público en el estado de Morelos, esto después de que el sujeto le tomara varias fotografías sin su consentimiento.

En el video que circula en la web, se muestra el preciso instante en el que una mujer saca su teléfono celular y comienza a grabar a su presunto agresor, quien viste una playera azul y una libreta en la mano, pero de un momento a otro, la víctima se armó de valor y comenzó a enfrentarlo mientras grababa todo lo que ocurría.

Lo enfrenta y golpea

El valor de la mujer fue tal, que no desistió hasta que obtuvo una imagen del rostro de su acosador, pero no conforme con eso, le dijo algunas groserías y finalmente y sin dudarlo, le dio algunos manotazos por su visible molestia, mientras que el sujeto no encontraba lugar para esconderse después de que lo expusieran.

"Lo que hiciste de tomarme fotos es un delito, hijo de tu puta madre", dice furiosa la mujer, a lo que el sujeto responde "perdón", y ella contesta "¿perdón ojete? ¿a mi de que me sirve tu perdón? y posteriormente lo golpea otra vez con su mano.

El checador no puso resistencia cuando la mujer comenzó a golpearlo

Momentos después, el supuesto acosador intenta irse del lugar pero la mujer lo sigue y lo enfoca con la cámara, no sin antes recalcar que esa persona le había tomado varias fotografías por lo que vuelven a discutir y ella lo golpea de nuevo en el rostro.

Y aunque en repetidas ocasiones el individuo se disculpó, ella no aceptó las disculpas: "Este pinche depravado se la pasó tomándome fotos, ¿perdón? no perdono, discúlpame la verga, uno se tiene que estar aguantando siempre como mujer.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron al exterior de una plaza comercial en el estado de Morelos a la vista de varias personas que transitaban por el lugar, sin embargo, nadie se metió ni defendió a la mujer, por el contrario, solo se mostraron como espectadores.

