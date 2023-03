VIDEO | Una joven denuncia acoso en el transporte: "Se quedó al lado de mi viéndome fijamente el busto"

Constantemente, las mujeres se ven expuestas a situaciones de acoso de todo tipo en lugares que lamentablemente, forman parte de su cotidianidad, por ejemplo, en su lugar de trabajo, en algún establecimiento público, en la escuela y frecuentemente, en las calles y el transporte público, donde en ocasiones, el miedo las invade junto con la indiferencia a su alrededor y deciden no actuar, por lo que tienen que aguantar comentarios, miradas y acciones denigrantes.

Fue así como una joven compartió a través de Twitter la pésima experiencia que tuvo que vivir en el transporte público de Monterrey, Nuevo León, cuando se dirigía a su trabajo a bordo de un camión perteneciente a la ruta 209, sin embargo, la joven detalló que el acoso no fue únicamente contra ella, sino también lo sufrieron otras cuatro mujeres que también iban a bordo, de quienes recibió ayuda y apoyo para evitar que la situación escalara.

"Tomé un camión rumbo a mi trabajo y cuando el chofer nos pide que nos recorramos hacia atrás...lo hago para que puedan subir más pasajeros. Cuando ya estaba hasta atrás, un señor me cedió el asiento muy amablemente, pero después se quedó justo al lado de mi viéndome FIJAMENTE EL BUSTO, duró varios minutos hasta que le digo ¿mande? Se RÍE y se voltea diciéndome 'nada, pobrecita, jajaja'" relajó la joven.

Posteriormente, mencionó que no se iba a esperar a que la situación se agravara, ya que otra joven le dijo que de igual forma, el sujeto le cedió el asiento y que le iba sobando el brazo, pero decidió no actuar por miedo. Posteriormente, le hizo lo mismo que a ella, pero a otras tres mujeres, se les quedaba viendo fijamente, hasta que finalmente decidió grabarlo, momento en que decidió quitarse el cubrebocas y con una sonrisa burlona seguía viendo a la víctima.

En el video, se puede ver claramente como sonríe, luego se burla, le lanza un beso y termina haciéndole una seña obscena, a lo que la mujer agregó: "OBVIAMENTE da miedo, soy mujer, esto más expuesta lamentablemente, me imaginé muchas cosas, el señor se puede bajar donde yo me bajo y puede ocurrir algo peor, yo no se si venia tomado, drogado o que sé yo, pero esto no es justificación".

La joven decidió reportar al sujeto que la estaba acosando

Tras el hartazgo y coraje que sintió, decidió hablar con el chofer, le comentó lo sucedido, quien de forma amable, le dijo que se detendría para buscar una patrulla, pero el sujeto se percató de que había sido acusado y se bajó de la unidad: "porque OBVIAMENTE sabe que esta haciendo las cosas MAL, porque sabe que me esta ACOSANDO, a mi a 4 mujeres más" puntualizó la joven.

La joven se mostró molesta por el acoso que viven muchas mujeres diariamente. | FOTO: Twitter @lizzmeed

Finalmente, la joven concluyó con una reflexión de que los conductores de transporte público deberían de ser capacitados para que sepan cómo actuar en estos casos: "gracias a Dios me tocó un buen conductor que NO LO DUDÓ y simplemente me hizo sentir segura cuando lo iba a bajar, pero esto no le puede pasar a alguien más y esperar a que pase lo peor."

