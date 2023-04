AMLO: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es confiable

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no es confiable, se manifestó en contra de una reforma que lo limite.

Afirmó que el órgano electoral debe estar integrado por personas honestas que no actúen por consigna.

Al ser cuestionado sobre si limitar al Tribunal también sería limitar las posibilidades, el mandatario replicó; "No, no hay que limitarlos, lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar, no gente que actúa por consigna, que no tiene principios, que no tiene ideales, que son empleados de los que los pusieron ahí, eso es vergonzoso", acotó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, se le cuestionó que en la Cámara de Diputados hay una reforma impulsada por todos los partidos, incluso Morena, para delimitar al Tribunal Electoral y que “no opine en temas electorales de los partidos ni tampoco del Congreso”.

Al respecto, López Obrador respondió que aunque no estaba muy informado y comentó que no lo ve con buenos ojos al Tribunal porque "ha hecho cosas indebidas".

Critica al Tribunal

Puso como ejemplo que el INE y el Tribunal Electoral le quitaron las candidaturas a dos morenistas en Guerrero y en Michoacán por consigna.

“¿Es un asunto jurídico? Lo que diga mi dedito. Consigna política de los partidos”, dijo irónico.

“Usted me habla del Tribunal y yo digo quién sabe cómo esté eso, pero no es un Tribunal confiable. Ojalá y los estudiantes de derecho, los abogados revisen el caso que estoy planteando y que me digan si tengo razón o no y que me expliquen por qué legalmente actúa así el Tribual”, subrayó

