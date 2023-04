Sin raiting y el triple de engañosas que Trump, así califica SPIN las mañaneras de AMLO

En la conferencia matutina del pasado lunes 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a su habitual conferencia mañanera y aseguró que las seguirá dando, pese a que existen conservadores que quieren eliminarla. Ante esto, Luis Estrada, director general de SPIN Taller de Comunicación Política, señaló que no es una cuestión de raiting, ya que no lo han mostrado nunca. El gobierno, funcionario, comunicadores y algunos voceros afines al matutino han mencionado que no importa el nivel de audiencia, dijo.

En entrevista con Guadalupe Juárez, el analista político comentó que aquellos personajes que aplauden la mañanera, apuntan que lo ven millones de personas a diario. Sin embargo, en el quinto año que lleva la conferencia, dijo, no han mencionado o mostrado los números y vistas sobre esta.

El experto recordó que la conferencia se transmite solo por los canales del Estado mexicano como el Canal 14 o el Canal 22 y que ninguna estación de radio lo transmite por completo. En este sentido, puntualizó que la única forma de poder ver la conferencia matutina es a través de los espacios antes mencionados o en redes sociales como Facebook o Twitter a través de los canales oficiales.

"Como nunca han mostrado esos supuestos millones que los ven a diario, lo que hicimos fue ver cuántas vistas tenían los videos de las conferencias en la página de Facebook del mandatario", señaló.

Al respecto, el analista afirmó que López Obrador tienen cerca de 10 millones de seguidores en Facebook, siendo esta la red social que más seguidores tiene. De esos usuarios que siguen al presidente, dijo, menos del uno por ciento ve las conferencias.

¿Cuántos ven la conferencia matutina?

A través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, el experto desmintió que sean millones de personas los que ven la conferencia y afirmó que el mandatario mexicano no lo ha probado. Explicó que los medios de comunicación replican fragmentos de la mañanera porque es noticia nacional, sumado a que también hablan del presidente.

Afirmó que cualquier usuario que tenga una red social puede entrar a las conferencias matutinas, incluso, de días pasados. Las redes tienen un contador, en el que se pueden observar el número de personas que están viendo ese "en vivo". En Twitter y Facebook, reveló, el indicador nunca pasa de miles de vistas.

Alcance de la mañanera

Por otra parte, Estrada comentó que cuando inició este proyecto, el presidente tenía un millón de vistas con cuatro millones de seguidores en Facebook; sin embargo, esto ha caído paulatinamente, aunque el número de seguidores ha aumentado.

Asimismo, comentó que la conferencia no es una cuestión de política, que el presidente lo ha hecho tedioso y aburrido, sino que también es poco noticioso, y que de 7:00 a 9:00 de la mañana es la hora más ocupada que tiene cualquier persona.

Durante la charla con Lupita Juárez, el analista indicó que lo que hace el presidente en su reunión con periodistas y funcionarios es insultar, llamar la atención de los actores para que lo volteen a ver.

"El presidente no da dirección a la agenda nacional y no se habla del mismo tema que quiere, sino de muchos temas".

Ante esto, comentó que en varias ocasiones, el presidente no llena el espacio de una conferencia de prensa y tiene recurrir a insultos, hablar de otros temas y no de sus logros que ha tenido en su actual administración.

¿Le conviene a AMLO dejar sus mañaneras?

Luis Estrada apuntó que el jefe del Ejecutivo lleva, hasta noviembre de 2022, 101 mil 155 afirmaciones falsas o engañosas que no se pueden probar. Esto es el triple en cuatro años que el expresidente Donald Trump. Es un promedio de 93 declaraciones no probadas por conferencia.

"Tiene la necesidad de salir diario porque en su agenda a veces la única actividad pública es la conferencia, entonces si no lo hiciera significaría que no trabajó", sentenció.

