Delfina y sus ocurrencias, la escuelita de AMLO

Para quienes creíamos haber visto todo tipo de ocurrencias y puntadas en campañas políticas, en el Estado de México la maestra Delfina Gómez propone que, de llegar a ser gobernadora, se reunirá todos los días a las 8 de la mañana en Palacio de Gobierno de Toluca con los presidentes municipales de la entidad. ¿Será posible que en su equipo cercano nadie le advierta de tamaño despropósito? ¿Qué acuerdos puede lograr durante las dos, tres o cuatro horas que dure una reunión ¡diaria! con alcaldes y alcaldesas de distintos partidos, venidos en muchos casos de municipios a tres o cuatro horas de camino y con problemas tan distintos por resolver. ¿Dónde quedan la independencia y el municipio libre, en qué orden tomará la palabra cada alcalde, como obligar a que asistan todos, en especial los de la oposición? Por lo visto, entre Mario Delgado, Higinio Martínez y Horacio Duarte, que son sus más cercanos asesores de campaña, no hay uno que advierta de la inutilidad de querer gobernar con discursos y verborrea desde un Palacio, tal como viene ocurriendo desde hace más de 4 años con el presidente y su mañanera. Con la nueva puntada de doña Delfina parece cierto aquello de que será más fácil hacer posar a 500 gallinas para tomarles una foto, que juntar todas las mañanas a 125 alcaldesas y alcaldes de la entidad mexiquense.

Y ya que hablamos de la campaña por ese apetitoso pastel electoral que es el Estado de México, con más de 12.5 millones de electores inscritos en el padrón del INE, el Instituto Electoral mexiquense ha fijado los días jueves 20 de abril y 18 de mayo como fechas para los debates entre las candidatas Alejandra Del Moral y Delfina Gómez, con miras a la elección del 4 de junio. Los dos encuentros serán a las 20 horas en la Sala Del Consejo Electoral del Instituto en Toluca, tendrán una duración de 60 minutos, serán transmitidos por el Sistema Mexiquense de Medios Públicos y en ellos se abordarán cuatro de cinco puntos que serán sorteados el lunes previo a su realización. Los temas a elegir serán Seguridad y Justicia, Economía y Empleo, Combate a la Corrupción, Violencia de Género y Política y Gobierno. Sabedores de que doña Delfina no es muy hábil para las respuestas de botepronto y que su mejor carta de presentación no es el sentido común (“el feminicidio aqueja principalmente a las mujeres”: Delfina dixit), su equipo seguirá evitando ir a mas de los dos debates a que está obligada por ley y buscará pasar pronto el trago amargo de carearse con Del Moral que seguramente ganará ambos encuentros. Ojo, quien gana los debates no necesariamente gana las encuestas; recordemos la tunda que Ricardo Anaya le dió al entonces candidato López Obrador, quien finalmente arrasó en la elección de 2018. Por lo pronto y a unos días de que empezaron las campañas formales, las encuestas siguen dando una amplia ventaja a la candidata del presidente. En el caso del despacho “electoralia”, las cifras de aceptación son de 55% para Delfina, 26% para Alejandra y 19% declara que no sabe por quién votará. Esa misma casa revela que en el Estado de México, el presidente López Obrador tiene un 61% de aprobación y el gobernador saliente Alfredo del Mazo 30%. Como sucede en el caso de los candidatos que van atrás en las encuestas, Del Moral ha venido declarando la clásica de “la encuesta que nos importa, la única válida es la del 4 de junio”.

La buena noticia es que la inflación ha empezado a ceder y ha bajado por segundo mes consecutivo en marzo para situarse en 6.85% anual, su nivel más bajo desde octubre de 2021 que llegó a 6.2%, y lo mismo ocurre con la subyacente, la que no mide los precios de productos de alta volatilidad, que está en 8.09% anualizada, lo cual significa un respiro para la economía general del país. Sin embargo, los mayores aumentos de precios en marzo se dieron nuevamente en alimentos y bebidas no alcohólicas con un 12.9%, apenas tres décimas menos que en febrero, así como mercancías 10.12%, cinco décimas menos, lo que significa que las amas de casa y los sectores con menos ingresos siguen siendo los mas afectados. Con lo anterior, seguramente el Banco de México reducirá su ajuste a la alza de tasas de interés en mayo a 25 puntos base y de seguir las cosas como van, comenzará a reducirlas gradualmente. Lo bueno es que para el sector privado la cifra prevista de inflación en este 2023 baja de 5.28% a 5.15%, aún por encima del 5% proyectado hace unos días por la Secretaría de Hacienda.

Cuando nos preguntamos porqué México históricamente ha sido un participante mediocre en justas deportivas internacionales como Maratones, Juegos Panamericanos, Mundiales de fútbol, Mundiales de Atletismo o Juegos Olímpicos, aquí tenemos un botón de muestra. Hoy, el equipo de Nado Sincronizado de nuestro país se ha tenido que poner a vender trajes de baño para costear su preparación rumbo a París 2024, porque la #Conade decidió retirarle apoyos económicos a los deportes acuáticos (en los que México ha cosechado medallas olímpicas en clavados) que para este año tenían destinados 60 millones de pesos. Dicen que a veces el pato nada, y a veces ni agua bebe…

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL