Mayra fue asesinada por su esposo frente a sus dos pequeñas hijas: él tenía una orden de restricción

Para Mayra Isabel Larez Puente su relación pasó de ser algo bello a un lugar donde la violencia era la constante. Con su esposo, Gerardo Recio tuvo dos hijas, que actualmente tienen cinco y dos años, pero los malos tratos del hombre hicieron que desde agosto de 2022 se separara de él, llegando a solicitar una orden de restricción en su contra, pero ni eso frenó los ataques, pues el pasado 28 de marzo su verdugo la volvió a atacar, pero está vez fue fatal y la asesinó en su propia casa, todo en presencia de las dos pequeñas.

Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda localizada sobre la calle Villa de la Cana, de la colonia Villas Zaragoza, en Torreón, Coahuila. Un reporte al número de emergencia dijo que había una mujer herida, por lo que paramédicos se trasladaron al lugar señalado, pero nada pudieron hacer por la joven madre de 28 años, pues ya no contaba con signos vitales. Fue entonces cuando se dio aviso a la policía, cuyos elementos se encargaron de acordonar la zona en espera del personal de la agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Cuando los peritos llegaron se encargaron de recabar los indicios en la escena del crimen, así como de levantar el cuerpo y trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para que se le practicara la necropsia de ley. La carpeta de investigación se abrió por feminicidio.

Decenas de personas han alzado la voz para pedir justicia. Foto: FB, Tu nombre, una cicatriz en el México Feminicida.

El resultado de la necropsia arrojó que Mayra murió por una anoxemia secundaria a una sofocación, debido a la obstrucción de orificios respiratorios. Esto quiere decir que le taparon el rostro hasta que dejó de respirar. Medios locales informaron que además la mujer presentaba golpes en todo el cuerpo.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Justicia para Mayra

En redes sociales se ha exigido justicia para Mayra, colectivas feministas señalan que la emisión de una orden de restricción no es suficiente para frenar a los agresores, pues como en este caso, es un simple papel que no se acompaña de otras garantías por parte de las autoridades. El hecho de que existiera no limitó a Gerardo y asesinó a su esposa y madre de sus hijas.

Ni siquiera el llanto y súplicas de las pequeñas que le rogaban que dejara a su mamá lo persuadieron, sin ningún remordimiento le arrebató la vida a la mujer a la que alguna vez dijo amar, con la que formó una familia y la cual le dio dos hijas. Tras cometer el atroz crimen huyó con toda tranquilidad.

Por eso en redes sociales circulan las fotos del feminicida, las personas piden justicia para aquella mujer que además de ser mamá era hija, hermana, incluso tenía una gemela. Ella dejó un vacío imposible de llenar en la vida de quienes la amaban.

“Mayra no merecía morir así, Mayra rompió el ciclo y pidió la intervención de las autoridades y le fallaron”, escribió la colectiva Mujeres En Resistencia NY/NJ.

Pidieron a las autoridades de Coahuila que capturen a Gerardo, que brinden protección a las dos niños que quedaron huérfanas por la violencia feminicida, que el crimen no quede impune y el de Mayra no sea un nombre más que se suma a la trágica lista de feminicidios.

DMGS

SIGUE LEYENDO

Lefni y Zareth fueron asesinadas por el mismo hombre, pero con 11 años de diferencia: feminicida sigue sin sentencia

María Victoria estuvo desaparecida 9 días: su cuerpo fue hallado en un barranco, lo reconocieron por los tatuajes

Testimonios de vecinos y un cuchillo: las pistas para localizar a Ángel "N", el sobrino que asesinó a su tía y huyó a NL