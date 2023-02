Alejandra Moral: "El Estado de México es de todos, no les tenemos miedo"

La precandidata a la gubernatura del Estado de México PRI-PAN-PRD-PANAL, Alejandra Del Moral Vela, reiteró que la Convención de Delegadas y Delegados de su partido se llevará a cabo en Texcoco, porque el territorio estatal es de todos.

“Y vamos a ir a Texcoco porque el Estado de México es de todos, no es de nadie en particular y Texcoco es de todos, no de algunos”, expresó.