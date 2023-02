Alejandra Del Moral advierte que no tiene miedo y cerrará precampaña en Texcoco

Al advertir que con las campañas electorales se vendrá el tiro de a de veras, la precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, aseguró que no tienen miedo, por eso cerrarán precampaña en Texcoco e irán a todos lados para defender a la entidad.

A dos días de concluir las precampañas, Del Moral Vela estuvo con militantes y simpatizantes del Valle de Toluca del tricolor, en Metepec, Zinacantepec, además en el sur, en Almoloya de Alquisiras y Sultepec. En su mensaje en Almoloya de Alquisiras, la priista de Cuautitlán Izcalli llamó a que los delegados la acompañen a Texcoco, porque, aclaró, que el territorio mexiquense es de todos y lo defenderán.

Cerrará su precampaña el 12 de febrero en Texcoco Foto: Especial

"Que me acompañen, los que son delegados que me acompañen el 12 de febrero que es domingo a la convención, que va a ser en Texcoco, ahí no más. Miedo no tenemos, y el Estado de México es de todos y vamos a ir donde tengamos que ir, para defender el Estado de México", declaró.

Resaltó que el domingo terminarán la precampaña y después vendrán las campañas, que será el tiro de a de veras. Y a ese encuentro, indicó, que deber ir todos los priistas y si hay alguien enojado deben pedir disculpas, porque ser humildes es ser valientes.

Alejandra Del Moral: "PRI no permitirá que se destruya lo que se ha construido"

Del Moral Vela advirtió que el PRI no permitirá que se destruya lo que se ha construido, por capricho o querer enquistar una ideología.

"No dejaremos que destruyan en un abrir y cerrar de ojos, por capricho o por querer enquistar una ideología política lo que a nosotros nos ha costado con sangre y lágrimas, a generaciones de mexiquenses lograr lo que hoy tenemos”, declaró Alejandra Del Moral.

En su visita a Metepec, Del Moral Vela aseguró que en las cuatro semanas de precampaña se confirman tres cosas: que el PRI está unido; que han recibido el respaldo de todos los grupos políticos; y que su trabajo ha dado los primeros frutos al avanzar frente a Morena.

Vaticinó que va a ganar el 4 de junio, y lo dice por convicción y no por soberbia, por lo que pidió que cada quien tome su lugar en la batalla, porque están listos y no tienen miedo. Recordó que a su adversario ya se le ganó en el 2017 y 2021, y lo volverán a hacer este 2023.

A la militancia y simpatizantes priistas de Metepec, anunció que Alejandro Ozuna Rivero, será su coordinador de campaña. Además, agradeció la presencia de las diputadas federales, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Laura Barrera Fortoul, quienes aspiraron a la gubernatura. Así como de los exdirigentes estatales y exgobernadores.

