Mariana Rodríguez reacciona a retirada de Samuel García: "Nadie nos va a detener"

Mariana Rodríguez ha sido pieza clave en la carrera política de Samuel García, pues su gran manejo de las redes sociales, su cercanía con la gente que la sigue, y su apoyo incondicional a los sueños del político mexicano la colocan como una de las grandes favoritas de los simpatizantes del Movimiento Ciudadano, a pesar de no pertenecer al rubro.

No fue la excepción en los últimos días en que Samuel buscaba convertirse en presidente de México durante la precampaña presidencial. Estuvo al borde de las actividades, incluso volvió a pegar calcomanías en los carros y a acercarse con la gente que tiene algo que decirle a la clase política del país. Ella los escuchó pacientemente, se tomaba fotos, repartía abrazos.

Ante la caótica jornada donde se designó un nuevo encargado de la gubernatura durante los próximos seis meses, Mariana Rodríguez había guardado silencio, pero a través de su Instagram por fin habló de lo sucedido, y aseguró que no se darán por vencidos en su camino por lograr un verdadero cambio.

"Seguimos y seguiremos! Esto no nos detiene, vamos a seguir construyendo", escribió en respuesta a una fanática que le hizo saber que estaba con ellos durante el proceso presidencial, y ahora se encuentra en shock al no saber qué hacer ante el retiro de la candidatura.

"Jamás, fue algo que Samuel siempre dijo, y prometió, si no se quedaba alguien de él a cargo de la gubernatura, no había ambición ni sueño que lo hiciera dejar el gobierno en manos del PRIAN que tanto daño le ha hecho a nuestro estado y a nuestro país", respondió a otra persona que le reclamó por dejarlo en manos de quien fue elegido como interino.

Luego de que fuera nombrado como gobernador interino Luis Enrique Orozco; antes de la media noche del 1 de diciembre de 2023, Samuel García anunció a través de sus redes sociales que se incorporaría al cargo, y abandonaría definitivamente la candidatura presidencial con el Movimiento Ciudadano. Hasta el momento, no se ha resulto la posición de gobernador en el estado por parte de alguna autoridad facultada para esclarecer el caso.

"El presente Acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, y que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República"