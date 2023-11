Bershka y Zara; ¿por qué tendrías que evitar comprar en estas tiendas según la Profeco?

¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo te dura la ropa que compras en los centros comerciales?, ¿realmente te es útil por varias puestas? Es probable que si has llegado a adquirir tus outfits en tiendas como Bershka y Zara, tus blusas o pantalones se desgasten más rápido de lo que esperas. Y ojo, no lo decimos nosotros, la misma Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) lo ha deteminado. Te contamos cuáles son los riesgos de comprar en establecimientos como estos.

Pero antes, es importante que tomes en cuenta que la PROFECO es la instancia encargada de proteger tus derechos e intereses como consumidor o consumidora. Así que si notas alguna falla no sólo en tu ropita, sino en todos los servicios y productos que consumes, no olvides levantar tu denuncia.

Pero ahora sí, ¿cuáles son los riesgos de comprar en tiendas como Bershka y Zara?

Tiendas como Zara no cumplen con el requisito de durabilidad. Créditos: Consumoteca.

Resulta que en la Revista del Consumidor de la PROFECO se ha puesto sobre la mesa la importancia de no sólo comprar ropa porque es linda o porque son las prendas que están en tendencia, sino que ahora es necesario tomar en cuenta otro factor elemental: la durabilidad. Lamentablemente tiendas como Bershka y Zara no cumplen este requisito.

Y es que según la PROFECO, establecimientos como estos se basan en la obra de mano barata que además de tener señalamientos por denuncias de explotación laboral, no usan materiales de buena calidad ni tampoco sustentables. De hecho, la revista oficial, ha asegurado que en su mayoría, se usan fibras sintéticas derivadas del petróleo como el poliéster o el nylon, que son los mismos materiales con los que se hacen los envases desechables

¿Qué es el "fast fashion" y cuáles son sus implicaciones?

La moda rápida hace alusión al fenómeno de producción y consumo masivo de prendas según las tendencias. Créditos: Pexels/archivo.

Pero, tranquila, tranquilo, no es tu armario quien tiene la culpa directamente, sino el sistema. Seguramente ya has oido hablar del término "fast fashion" o moda rápida que hace alusión al fenómeno de producción y consumo masivo de prendas que van cambiando conforme a las tendencias del momento. Pues resulta que por más lindos que parezcan los conjuntos que compramos, en esta red de producción hay riesgos como los siguientes: