Buen Fin 2023: 5 consejos de Profeco para hacer tus compras en línea sin caer en estafas y ahorrar dinero

Buen Fin es la oportunidad perfecta para que muchos mexicanos adquieran diversos productos con atractivos descuentos, en oferta y con pagos con meses sin intereses. La fiesta comercial más importante del año está a la vuelta de la esquina, pues tendrá lugar a partir del próximo viernes 17 y hasta el lunes 20 de noviembre, tanto en tiendas físicas como en línea.

Sin embargo, para no dañar tu economía es necesario realizar compras de manera responsable e inteligente, y no derrochar en artículos no esenciales, endeudarte o ser víctima de estafas. Por ello, en El Heraldo Digital te contamos cinco recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que puedas aprovechar las ofertas y, al mismo tiempo, cuides tu bolsillo al realizar compras en línea durante el Buen Fin 2023.

Como cada año, en el Buen Fin se esperan atractivas ofertas y rebajas. Foto: Especial

Sigue leyendo:

Buen Fin 2023: utiliza estos filtros de búsqueda para encontrar las mejores OFERTAS

Cinco consejos para tus comprar en línea durante el Buen Fin

En la edición de octubre de la Revista del Consumidor, la Profeco aconsejó a todos aquellos interesados en adquirir productos durante el Bien Fin revisar los precios días antes para saber si realmente hay descuentos, comparar costos y proveedores antes y durante esta temporada; así mismo, recomienda no adquirir deudas y priorizar las cosas necesarias a los "caprichos".

Aunque los consejos de la autoridad aplican para compras en tiendas físicas, para adquirir productos a través de internet también es importante tener presente algunas medidas:

Protege tus dispositivos. Primero, es importante blindar los dispositivos electrónicos, como celulares, al momento de hacer compras en línea. Una recomendación es instalar en tu computadora o dispositivo móvil una solución integral de seguridad y mantenla actualizada

Fíjate dónde comprar. Compra en las tiendas digitales oficiales o en plataformas en las que puedas confirmar la información e identidad del vendedor. Lee las reseñas y comentarios realizados por otros consumidores, conoce su experiencia, impresiones y satisfacción respecto a los servicios y productos ofrecidos.

En el Buen Fin puedes aprovechar para comprar calzado y otros artículos personales. Foto: Especial

Verifica que negocios estén inscritos al Buen Fin. ¡No te dejes engañar!, pues hay proveedores que utilizan el logo del Buen Fin sin estar registrados. Para comprobarlo puedes ingresar a la página web haciendo clic aqui.

Buen Fin sin estar registrados. Para comprobarlo puedes ingresar a la página web haciendo clic aqui. Consulta el monitoreo de tiendas virtuales. Para verificar si la tienda que te interesa cumple con las obligaciones que establece la ley, puedes ingresar a la página web haciendo clic aquí

Evita comprar en redes sociales. Es especialmente importante evitar compras en línea a través de redes sociales, pues como advierte la Profeco, en la mayoría de los casos no se cuenta con datos de contacto del proveedor o se trata de comercio informal, por lo que en caso de incumplimiento no será posible localizar al proveedor.

¡Ojo! debes procurar el mayor cuidado con tus dispositivos al realizar compras en línea. Foto: Especial

También puedes leer:

Buen Fin 2023: los mejores DESCUENTOS que encontrarás en la super venta de noviembre

¿Por qué motivos puedes acceder a una bonificación?

¿Te cancelaron tu compra, incumplieron con la fecha de entrega o te entregaron un producto distinto? Si es el caso, ¡no te quedes de brazos cruzados! De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, tienes derecho a una compensación o bonificación no menor al 20 por ciento del precio pagado.

No obstante, no son los únicos casos, pues también puedes en el caso de que el proveedor no cumpla con lo que ofrece, tienes derecho a: exigir el cumplimiento, aceptar otro bien o servicio equivalente; o bien, la rescisión del contrato o el pago de la diferencia económica entre el precio del producto o servicio en promoción y su precio normal.

Es decir, si compraste un producto de 20 mil pesos rebajado a 12 mil, y la tienda o proveedor cancela tu compra, puedes exigir el reembolso de los 12 mil pesos pagados, más los 8 mi pesos por la diferencia de precios, más los 2 mil 400 por concepto de compensación del 20 por ciento de lo pagado.