Salchichas baratas que cuestan 28 pesos en Walmart son malas para la salud, según Profeco

Las salchichas son muy populares para la vida diaria pues son fáciles de cocinar, se pueden combinar con vegetales, salsas y su preparación no requiere mucho esfuerzo, solo basta pensar en los famosos hotdogs que se venden en casi todas las esquinas y nos sacas de un apuro cuando tenemos hambre y ganas de algo rápido y sencillo.

Debido a su proceso de elaboración son alimentos altos en sodio, y su consumo en exceso puede resultar dañino para la salud. En el mercado podemos encontrar productos hechos a base de carne de cerdo, pollo, pavo, de tipos como salchicha para asar, Viena, Fránkfurt o coctail, cada una con características particulares como grasa, sodio

En el supermercado Walmart se vende en 28 pesos un paquete de 20 salchichas con pavo de la marca Aurrera. A pesar de su bajo precio es una de las peores evaluadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que en su estudio de calidad salió mal evaluada esa marca debido a que no contienen la proteína que indican, en cambio son combinaciones con soya o agua y aunque son baratas no son tan nutritivas como cualquiera podría pensarlo.

En su página de internet se ofertan estos productos. Foto: Captura de pantalla

El estudio realizado por la Profeco en agosto del 2020, señala que al menos 30 marcas no cumplen con lo que dice su empaque, por lo que estarías poniendo en riesgo tu salud al consumirlas, ya que tienen más grasa y sodio del indicado, así como algunas que no contienen la proteína que indican, en cambio son combinaciones con soya o agua, por ello es importante que sepas cuáles son las 5 marcas que más daño hacen y que recomiendan no consumir:

Fud Cuida-t+ : contiene la misma cantidad de sodio que cualquier otra y no es de pavo, sino de pollo, además no es reducida en grasa, por lo gana la categoría de "la más mentirosa".

: contiene la misma cantidad de sodio que cualquier otra y no es de pavo, sino de pollo, además no es reducida en grasa, por lo gana la categoría de "la más mentirosa". Parma Sabori: está hecha con pollo cuando vende la idea de ser de pavo, además contiene conservadores.

está hecha con pollo cuando vende la idea de ser de pavo, además contiene conservadores. Fud: dicen ser salchichas de pavo, pero no tienen ese ingrediente, en realidad son de pollo (este producto ya fue retirado del mercado).

dicen ser salchichas de pavo, pero no tienen ese ingrediente, en realidad son de pollo (este producto ya fue retirado del mercado). Aurrera: contiene más agua y almidón que carne; tiene alto contenido en grasa, carbohidratos y sodio

contiene más agua y almidón que carne; tiene alto contenido en grasa, carbohidratos y sodio Línea roja: contiene fécula, almidones y harinas en lugar de carne, y sólo 9.5 por ciento de proteína por lo que es alta en carbohidratos.

¿Consumes salchichas en tu dieta diaria? Foto: Pixabay

Otras marcas que no cumplen la regulación y que fueron evidenciadas por la Profeco son: Nu-tres y Pepe no indican de qué tipo de carne están hechas. Don Fer, Precissimo, Parma Sabori, Duby y Salchichas de Pavo Aurrera tiene gran cantidad de grasa y agua. Mientras que Duby, Don Fer y Aurrera en tipo Viena mienten en cuanto a la cantidad de carne de cada pieza, ¡les faltó salchicha!