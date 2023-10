Identifican a Ilana Gritzewsky, mexicana secuestrada que viajaba con su novio por la Franja de Gaza

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que al menos dos personas mexicanas fueron tomadas como rehenes del grupo de yihadista Hamás, durante los ataques perpetrados contra Israel el pasado sábado 7 de octubre. La canciller adelantó que se trataría de un hombre y una mujer, quien ya fue identifica por sus familiares. Aparentemente, la desaparecida responde al nombre de Ilana Gritzewsky, según reveló su padre Benito Gritzewsky para el medio Enlace Judío; de acuerdo con el testimonio del hombre, su hija fue capturada junto a su pareja.

Benito Gritzewsky detalló que su hija se encontraba en compañía de su pareja, un hombre originario de Israel, a poco menos de tres kilómetros de distancia con la Franja de Gaza, cuando fueron interceptados por miembros de Hamas, quienes los privaron de su libertar y se los llevaron a una ubicación desconocida hasta ahora. El padre de Ilana mencionó que solicita el apoyo de las autoridades mexicanas e israelíes, para dar con la pronta localización de la joven y su pareja, quien tampoco ha sido visto desde el pasado sábado 7 de octubre.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hay dos mexicanos entre los rehenes de Hamas. Foto: captura de pantala.

¿Quiénes son los mexicanos secuestrados en Israel?

Hasta ahora, la canciller Alicia Bárcena no ha revelado los nombres de los mexicanos que fueron secuestrados por miembros de Hamas. De forma extraoficial, Benito Gritzewsky reveló, a medios de comunicación, que su hija sería la mexicana desaparecida, puesto que fue raptada cuando viajaba en compañía de su pareja por la Franja de Gaza. En cuanto al mexicano que también fue secuestrado, en redes sociales circula un fuerte rumor de que se trataría de un joven llamado Orion Hernández, quien presuntamente estaba en un concierto con su novia cuando se desató la guerra.

El rumor de que Orion Hernández sería el mexicano secuestrado por Hamas inició luego de que se confirmó la muerte de su novia alemana Shani Louk, una mujer de 30 años de edad que se volvió tendencia en redes sociales luego de que su cuerpo sin vida apareció circulando en una camioneta por la Franja de Gaza. Según el fotógrafo y documentalista Amir Weiss, Orion y Shani eran pareja y estaban juntos en un grupo cuando comenzó el ataque, desde entonces el mexicano y la alemana desaparecieron; aunque, horas más tarde, familiares de la mujer la identificaron en un video donde aparece sin vida.

Presuntamente Orion Hernández sería el otro mexicano desaparecido. Foto: especial.

¿Cuántos mexicanos se encuentran atrapados en Israel?

Las autoridades mexicanas no han dado a conocer la cifra exacta de cuántos mexicanos se encontraban vacacionando en Israel cuando comenzó la guerra. No obstante, por separado se han difundido los casos de turistas connacionales que se encuentran varados en Medio Oriente, debido a que las aerolíneas han cancelado sus vuelos de regreso. Hasta ahora, se sabe de un grupo conformado por 21 peregrinos de Campeche, quienes visitaban Tierra Santa cuando se desató el conflicto bélico y aún no logran salir del país.

De igual manera, trascendió que 47 personas de Aguascalientes también realizaban un tour cuando inició la guerra, por lo que piden apoyo de las autoridades mexicanas para salir de Israel; además, recientemente trascendió el caso de 8 tamaulipecos que se encuentran varados en el aeropuerto de Tel Aviv. Otros casos aislados se han difundido en redes sociales, tal como el de Gloria, una mujer originaria de Guadalajara que realizaba un tour y al primer día de su llegada comenzaron los ataques de Hamas. Para atender a los connacionales que permanecen inmersos en el conflicto, la embajada de México en Israel ha compartido una serie de consejos y recomendaciones.

21 peregrinos de Campeche se quedaron varados en el hotel donde se hospedaban. Foto: especial.

¿Qué hacer si viajas o te encuentras en Israel?

En caso de emergencia, las autoridades recomiendan a los mexicanos identificar una zona segura, ya sea dentro de una casa o edificio, y refugiarse en una habitación sin ventanas. Además, se aconseja que las personas cuenten con un kit de emergencia, en el que haya agua, alimentos que no caduquen, linternas, baterías, documentos personas y medicamentos.

Si estás dentro de un edificio o vivienda, dirígete a la zona segura designada dentro del lugar donde te encuentras. Debes mantenerte alejado de las ventanas, y si es un cuarto que tiene pocos cristales, será mucho mejor.

Si estás al aire libre, ingresa a algún edificio cercano. En caso de no haber ninguna construcción, debes tirarte al piso y proteger tu cabeza con tus manos.

Si estás manejando o dentro de un carro, deténte, dirígete a un edificio cercano, y si no hay ninguno a tu alrededor, tírate al piso y protege tu cabeza con ambas manos.

SIGUE LEYENDO

Tamaulipecos están varados en Israel

El mexicano Orion Hernández estaba en un rave en Israel cuando Hamás llegó y secuestró gente