Tamaulipecos están varados en Israel

Personas originarias del estado de Tamaulipas, se encuentran varados en el aeropuerto de Tel Aviv en medio de la guerra que se vive en Israel.

Diana Zavala, residente de Tampico, Tamaulipas, compartió una publicación y expresó que su mamá, tíos, primos y amigos, son los que están “atrapados” en el aeropuerto sin poder volver a México.

“Ayúdenos a difundir por favor, por el momento somos 8 mexicanos varados en el aeropuerto de Tel Aviv, teníamos el vuelo programado para hoy y la aerolínea y el seguro nos dijo que en tiempos de guerra no se hacen responsables, no hay vuelos, cambios, no reembolsos. No hay vuelos disponibles más que de aerolíneas canadiense e israelí, la cual dan prioridad a sus ciudadanos, por favor compartan(SIC)”, publicó la usuaria Yolanda Enríquez en su cuenta de Facebook.

Piden el apoyo del presidente de México AMLO. Foto: Especial

Piden el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al presidente de Tampico, Chucho Nader y colocó los hashtag de las ciudades de Tampico, Madero y Altamira.

Por su parte, Edith Rodríguez, confirmó que entre los varados está ella y cuatro tamaulipecos más, entre ellos sus primas y amigas y son de Tampico, Madero y Altamira.

Edith Rodríguez, confirmó que entre los varados está ella y cuatro tamaulipecos más. Foto: Especial

En las fotografías compartidas se ve al grupo de mujeres que están en el aeropuerto esperando tener una respuesta para poder salir del país que se encuentra en medio de un conflicto armado.

