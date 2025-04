Permanece como área verde predio de Chapultepec donde pretendía construir inmobiliaria, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Congreso de la Ciudad de México aprobó un acuerdo para que permanezca como área verde un predio del Bosque de Chapultepec en donde se pretendía construir un desarrollo inmobiliario.

“Hizo muy bien el Congreso, primero la jefa de gobierno y luego el Congreso de la Ciudad de México en validar el uso de suelo que tiene esa esa parte del Bosque, porque lo que quieren pues es que haya desarrollo inmobiliario”, aseguró.

En la conferencia de prensa matutina, explicó que en el caso de la Ciudad de México quien decide el cambio de uso de suelo es el Congreso local, y no la alcaldía Miguel Hidalgo.

Congreso de la CDMX respetará el uso de suelo del parque

FOTO: Cuartoscuro

“La Ciudad de México no es igual que un estado, tiene sus propias características. Las alcaldías no tienen el nivel de municipio, llegan a ser alcaldías y tienen sus concejales. Entonces no son las alcaldías quien regulan el uso de suelo, si no el congreso, los permisos sí se dan a partir de las alcaldías que allí También puede llegar a ver irregularidad”, afirmó.

Sheinbaum defiende Bosque de Chapultepec

“No se debe permitir la construcción en el bosque y el congreso pues ya hizo su parte y qué bueno. porque no se puede violar el uso de suelo, entonces ahí la Delegación Miguel Hidalgo no puedo dar ningún permiso de construcción en esa zona porque el uso de suelo no es urbana”, apuntó.

EDG