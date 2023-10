"Se fue al cielo": niña israelí es ejecutada frente a sus hermanitos y sus padres, son rehenes de Hamas

La guerra en Israel, iniciada por la organización yihadista Hamas, ha dejado cientos de personas fallecidas, heridas y desaparecidas. En este violento contexto que se vive en Medio Oriente, las mujeres, los niños y los adultos mayores se han convertido en las principales víctimas. A través de videos e imágenes, que circulan en redes sociales, se puede ver a los agresores secuestrando y asesinando, a sangre fría, a menores de edad, personas de la tercera edad y hasta familias enteras, quienes han sido forzadas a ver cómo ejecutan a sus seres queridos.

Bajo esta violenta situación, se volvió viral un video donde aparece una familia secuestrada por miembros de Hamas. En las imágenes se puede ver a una pareja y a sus dos hijos, un niño y una niña, quienes lloran y cuestionan a sus padres sobre lo que esta sucediendo en su país. No obstante, lo que causó la indignación de miles de personas es que durante el clip se escucha a una pequeña preguntando por su hermanita, quien en ningún momento aparece en la escena.

La familia estaba integrada por los padres y tres menores de edad. Foto: captura de pantalla.

Niña israelí llora tras la muerte de su hermana: "quiero que ella siga viva"

En el video se ve a la niña cuestionando a su madre sobre si su hermana menor va a volver, a lo que la mujer responde que no. Aparentemente, la pequeña habría sido asesinada por los hombres de Hamas, según lo que da a entender la familia. Entre lágrimas se escucha a la menor de edad decir "quiero que ella siga viva", refiriéndose a su hermana, quien presuntamente fue separada de sus padres y posteriormente fue ejecutada. "¿No hay posibilidad de que ella regrese?", se oye preguntar a la niña, a lo que su madre contesta que "no" de forma tajante.

Segundos más tarde, mientras la familia sigue llorando su pérdida, la menor de edad asimila lo que ocurrió y en medio del llanto acepta que su hermanita ha sido asesinada: "mi hermana murió". Por su parte, la madre de la niña intenta consolarla y le asegura que su hermana ya se encuentra en "el cielo" y no sufre más: "Él (el secuestrador) me dijo que se fue al cielo", se escucha decir a la mujer. Rápidamente la pequeña contesta que así es mejor, porque ella ya no sufrirá más: "allí estará mejor".

Cientos de personas inocentes han muerto. Foto: AP.

¿Qué ocurre en Israel y Gaza?

En el video también se observa a otro pequeño niño, quien viste una playera verde, llorando asustado por su hermana. De igual manera, se ve que el padre de los menores tiene las manos manchadas de sangre e intenta consolar a sus hijos, tras la presunta ejecución de su hermanita menor. Los hechos han ocasionado indignación entre la comunidad internacional, gobiernos de todo el mundo han condenando los ataques de Hamas a Israel y la violencia con la que el grupo yihadista ha tratado a los civiles.

La brutal grabación fue compartida por la cuenta oficial de Twitter del Estado de Israel. Por su parte, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, dio a conocer que las fuerzas de Hamás invadieron el territorio israelí, asesinando a niños, ancianos y gente inocente durante un día festivo del Shabat., lo que consideró como el inicio de una guerra cruel. En el video aseguró que encontrarán las bases de operaciones de Hamas y las van a convertir en ciudades en ruinas, por lo que advirtió a todos los ciudadanos que salgan inmediatamente de Gaza.

SIGUE LEYENDO

Shani Louk vacacionó en México recientemente; hoy fue identificada sin vida en una camioneta terrorista en Israel

"Vi gente muriendo por todas partes": mujer revela que fingió estar muerta por horas para no ser asesinada por Hamas