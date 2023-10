Cientos de personas han perdido la vida en Israel, luego de que el grupo insurgente que gobierna Gaza, Hamas, lanzó el sábado un ataque múltiple, disparando miles de proyectiles durante un importante día feriado. Una de las peores masacres ocurrió en el "Nova Festival", mejor conocido como "Festival de la paz", un concierto de música electrónica que que se realizaba por la culminación de la festividad judía del Sukkot. En el evento, decenas de jóvenes fueron brutalmente asesinados y secuestrados.

Algunos asistentes del evento que lograron sobrevivir han contado a medios locales cómo fue que tuvieron que correr por sus vidas o tomar acciones extremas para poder salir con vida del atentado. En este contexto, una mujer originaria de Israel, llamada Gili Yoskovich, detalló que ella estuvo entre los presentes y tuvo que fingir estar muerta por más de tres horas, para evitar ser masacrada por los miembros de Hamas.

La mujer contó su historia ante medios internacionales. Foto: BBC.

Mujer fue al "Festival de la paz" y presenció los ataques de Hamas

De acuerdo con su testimonio, Gili Yoskovich vivió momentos de terror cuando en medio de un baile escuchó disparos, provenientes de diferentes lugares. La joven, quien además es madre de dos hijos, reveló que tras las detonaciones de arma de fuego se desató el caos en el concierto, ya que cientos de personas comenzaron a correr para escapar de los atacantes; sin embargo, los miembros de Hamas interceptaron a los jóvenes desde "cuatro o cinco lugares diferentes", según la versión de Yoskovich, quien optó por esconderse cerca de un árbol.

"Vi gente muriendo por todas partes. Estaba muy callado. No lloré, no hice nada", reveló Yoskovich a reporteros de la BBC. Con lágrimas en los ojos, la mujer confesó que no tuvo oportunidad de escapar, por lo que decidió tirarse al piso cerca de un árbol donde yacían algunas personas sin vida y actuar como si estuviera muerta. La mujer dijo que escuchó a los atacantes pasando por su lado, cargando sus armas de fuego y disparando contra otras personas que corrían en medio del desierto.

Las víctimas disfrutaban de un festival de música. Foto: captura de pantalla.

Fingió estar muerta por más de tres horas y logró sobrevivir

Gili mencionó que permaneció tirada en el suelo, actuando como muerta, por casi tres horas, mientras los miembros de Hamas masacraban y secuestraban a otros asistentes. "Pensaba en mis hijos y me decía a sí misma 'aún no es hora de morir'. Pero 'lo más loco' fue que estuve allí durante horas", agregó en su entrevista. De igual manera, detalló que tuvo que mantenerse inmóvil y controlando su respiración, para que su actuación fuera creíble.

Luego de horas tirada bajo un árbol, la pesadilla de Gili terminó cuando escuchó a un grupo de personas hablando hebreo: "me di cuenta de que había algunos soldados, tal vez cinco o seis", dijo. "Decidí levantarme y acudir a estos soldados. Mientras todavía había terroristas por ahí. Me levante con las manos alzadas para que supieran que era inocente y que no era una terrorista. Entonces alguien me metió en un coche", sentenció. "Durante todo el camino (abordo del carro) vi jóvenes muertos, iban muriendo", añadió.

En los clips se ve a cientos de personas tratando de escapar. Foto: captura de pantalla.

En imágenes, que circulan en redes sociales, se observa a los jóvenes que se encontraban en el festival aterrorizados, gritando, corriendo y subiéndose apresuradamente a sus automóviles mientras intentan escapar del desierto noroccidental de Negev, a unas cinco millas de la ciudad de Ofakim. El concierto de música electrónica fue uno de los primeros lugares atacados por el grupo Hamas, y los informes locales sugieren que cientos de personas murieron en el lugar, además los militantes tomaron a mujeres y hombres como rehenes.

