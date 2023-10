VIDEO: Joven estudiante israelí fue a un concierto, y terminó secuestrada por Hamás en la Franja de Gaza

Noa Argamani es buscada por sus compañeros de la escuela, por su familia y por conocidos del lugar donde vive, Israel. La tarde noche del viernes fue a un concierto en el desierto, donde buscaban mandar un mensaje por la paz, pero se vieron interrumpidos ante los ataques del grupo Hamás. La historia se dio a conocer luego de que fue identificada en los cientos de videos que circulan por la internet.

Aparentemente fue secuestrada junto a su novio, Avi Nathan, quien también se encuentra desaparecido. En el video se observa a la chica en una motocicleta, mientras suplica que no se la lleven. Además, apunta a su novio, quien camina escoltado por dos sujetos. Están en el medio del desierto. "No me mates", gritaba Noa.

. Era una persona "encantadora y positiva, siempre amable y le encanta viajar". Crédito: Noa Argamani

Israel acusa que Hamás secuestro civiles, y videos lo probarían

La última noticia que tuvieron sus amigos fue un mensaje de texto. A través de sus celulares recibieron una alerta de Noa, quien aseguraba que estaba en pleno ataque terrorista, e intentaba huir de la zona. Eran cerca de las 10 de la mañana del día sábado 7 de octubre de 2023. Fueron sus amigos quienes publicaron las imágenes con el permiso de la familia, quieren agotar todas las opciones hasta encontrarla.

Uno de sus amigos, identificado por medios locales como Amir Moadi, aseguró que se trata de una mujer hija única, razón principal por la que sus padres están en shock, y no sol capaces de hacer todo el trabajo por sí solo. Además, se refirió a ella como una persona "encantadora y positiva, siempre amable y le encanta viajar", supuestamente acababa de estar en Sri Lanka.

Medios locales informaron sobre los videos donde se ve a un montón de jóvenes que corren por sus vidas, venían desde el mismo concierto de música electrónica, donde irrumpieron los grupos terroristas. Se desconoce el número de muertos que habrían quedado en la zona de los hechos. Un segundo apareció más tarde, Noa solamente está en un sillón a ras de piso tomando agua.

A través de sus celulares recibieron una alerta de Noa, quien aseguraba que estaba en pleno ataque terrorista. Crédito: Noa Argamani

¿Qué pasa entre Israel y Palestina?

Durante las primeras horas de este sábado 2 de octubre de 2023, Israel vivió un ataque de aproximadamente 5 mil cohetes en su contra que hasta el momento se han cobrado cientos de víctimas. Un grupo de Hamás dio a conocer que se trató de una operación conocida como "diluvio de Al-Aqsa". Se adjudicaron los ataques completamente.

Un portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, dio a conocer que los miembros de Hamás secuestraron a "soldados y civiles israelíes". Aunque no dio cifras, aseguró que se trata de múltiples personas, y los videos de estos supuestos levantones fueron publicados a través de las redes sociales. Agregaron que los ataques fueron perpetrados también casa por casa, por parte de un grupo terrorista. Al menos 200 personas habrían muerto, y hay más de mil heridos.

Israel vivió un ataque de aproximadamente 5 mil cohetes en su contra que hasta el momento se han cobrado cientos de víctimas. Crédito: AFP

La respuesta de Israel: buscarán venganza

Por otra parte, el ejército israelí informó que bombardeó "dos edificios de varias plantas" y acusó al movimiento Hamás, que gobierna Gaza, de albergar infraestructura militar. El ejército aseguró que advirtió de la operación y que pidió a los residentes "evacuar el lugar" antes de bombardearlo.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu, urgió este sábado a los palestinos a salir de la Franja de Gaza y prometió reducir a "ruinas" los escondites del movimiento islamista Hamás. A través de un mensaje en las redes sociales, aseguró que las autoridades pelearán esta batalla y la ganarán sobre cualquier cosa.

"Ganaremos esta guerra, pero el precio es demasiado alto para soportarlo. Este es un día muy difícil para todos nosotros", fueron las palabras que pronunció, y agregó que habrá una venganza para que no vuelva a escalar la violencia hasta el nivel que lo hizo este sábado 7 de octubre.